Um morto e um ferido grave em tiroteio numa 'fan zone' do Mundial 2026 na Califórnia

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de um tiroteio numa faz zone na Baía de San Francisco, na Califórnia, onde se costumam concentrar muitos adeptos de futebol para ver os jogos do Mundial 2026.O incidente foi registado no domingo, já depois do final do jogo entre o Canadá e a África do Sul que marcou o arranque da fase a eliminar do Campeonato do Mundo, que terminou com a vitória dos canadianos.De acordo com o departamento de polícia de San José, na altura dos disparos na praça de San Pedro já não estaria muita gente naquela zona, mas confirmou que "uma das vítimas foi declarada morta no local", enquanto "a segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos graves".As autoridades referem ainda, numa publicação na rede social X, que "este incidente está a ser investigado como homicídio", acrescentando que "várias ruas próximas foram interditadas".De acordo com a agência Reuters, no local do crime havia uma forte presença policial e uma pessoa numa maca, parcialmente coberta por um lençol branco, sendo retirada à pressa por agentes. A área foi isolada e a maioria dos bares foi encerrada.A mesma agência cita uma testemunha que diz ter visto uma pessoa em estado crítico, com sangue na zona do pescoço, tendo ainda acrescentando que a polícia estava já a recolher depoimentos de testemunhas e dos seguranças da fan zone.