Stephen Eustáquio, com o número 7, deu o apuramento ao Canadá
Stephen Eustáquio, com o número 7, deu o apuramento ao CanadáSCOTT STRAZZANTE/EPA
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Golo de portista Stephen Eustáquio vale apuramento histórico do Canadá para os oitavos de final

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável frente à África do Sul, o jogador portista marcou para os canadianos, já aos 90+2 minutos.
DN/Lusa
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Um golo do portista Stephen Eustáquio nos descontos da partida permitiu ao coanfitrião Canadá vencer a África do Sul por 1-0 e apurar-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável, o jogador portista marcou para os canadianos, já aos 90+2 minutos, assegurando à sua seleção a presença pela primeira vez nuns oitavos de final de um campeonato do mundo.

O Canadá vai agora defrontar nos oitavos de final, em jogo marcado para 04 de julho, em Houston, o vencedor do encontro entre os Países Baixos e Marrocos, que se defrontam na madrugada de terça-feira em Lisboa (02:00) em Guadalupe, no México.

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