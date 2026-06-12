Co-anfitrião Canadá empata com a Bósnia no primeiro jogo do grupo B

O Canadá, um dos países anfitriões deste Mundial de 2026, empatou esta sexta-feira com a Bósnia-Herzegovina (1-1), em Toronto, na partida de abertura do Grupo B.A seleção bósnia adiantou-se no marcador aos 21 minutos, quando Jovo Lukic aproveitou um pontapé de canto para marcar de cabeça. Apesar de assumir o controlo do jogo em largos períodos, o Canadá, capitaneado pelo portista Stephen Eustáquio, mostrou pouca eficácia na finalização e desperdiçou várias oportunidades para chegar à vitória.A igualdade surgiu apenas na reta final da partida. Cyle Larin, lançado pelo selecionador Jesse Marsch aos 76 minutos, marcou dois minutos depois, beneficiando de um desvio de Promise David que deixou o guarda-redes bósnio Kemir Vasilj sem hipótese de defesa.Com este resultado, ambas as equipas somam um ponto no arranque do grupo B, que conta ainda com as seleções do Catar e da Suíça, que se defrontam no sábado.Bósnia-Herzegovina quer voltar a contar no futebol mundial.Canadá aposta no fator casa para confirmar crescimento no futebol mundial