Canadá goleia Qatar em jogo com duas expulsões e lesão grave

O Canadá somou na quinta-feira, 18 de junho, a sua primeira vitória de sempre em Mundiais de futebol, ao golear o ‘nove’ do Qatar por 6-0, num jogo do Grupo B do Mundial2026 também marcado pela grave lesão de Ismaël Koné.Em Vancouver, um ‘hat-trick’ de Jonathan David, aos 29, 45+3 e 90+2 minutos, Cyle Larin, aos 16, Nathan Saliba, aos 64, e Mohamed Manai, aos 75, na própria baliza, selaram o triunfo dos coanfitriões, que, em sete jogos em Mundiais, só tinham marcado três golos.A formação canadiana perdeu Koné para o resto do Mundial, com uma lesão na perna esquerda. Aos 51 minutos, o jogador sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão.Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá no relvado do BC Place, o jogador foi retirado de maca, mas sentado, acenando ao público, que o aplaudia.Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho, sendo que já havia expulsado outro jogador asiático (Homam Ahmed), aos 31 minutos.O Candá assumiu a liderança do Grupo B, com os mesmos quatro pontos da Suíça (4-1 à Bósnia-Herzegovina) e está, praticamente, nos 16 avos de final.O Qatar, que acabou reduzido a nove unidades, face aos vermelhos diretos mostrados a Homam Ahmed (33 minutos) e Assim Madibo (53), soma um ponto, tal como a Bósnia-Herzegovina, mas continua na corrida ao apuramento.