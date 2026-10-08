Pelo menos 33 mortos após ataque russo atingir paragem de autocarro em Kramatorsk

Pelo menos 33 pessoas morreram e 18 ficaram feridas devido a um ataque russo esta quinta-feira de manhã a uma paragem de autocarro na cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, informaram os Serviços de Emergência do Estado da Ucrânia (DSNS).

De acordo com a mesma fonte, o ataque causou um incêndio em dois autocarros e numa área aberta. As administrações militares de Kramatorsk, mas também de Sloviansk, ordenaram a suspensão de todos os transportes públicos.

"A Rússia chega ao território ucraniano trazendo a morte. Atinge as nossas cidades, mata o nosso povo e multiplica os seus crimes todos os dias", escreveu no Telegram o governador regional de Donetsk, Vadym Filashkin "Os russos têm como alvo a população civil. Para eles, um autocarro com passageiros é um alvo apetecível precisamente porque um único ataque pode matar o maior número possível de pessoas".

Filashkin adiantou ainda que na região de Donetsk mais quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques russos esta quinta-feira, mas anteriores ao ataque em Kramatorsk. No total, revelou o governador, as forças russas bombardearam localidades na região de Donetsk 31 vezes no último dia, e 256 pessoas, incluindo 32 crianças, foram retiradas da linha da frente.

Já segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou ataques por toda a Ucrânia com 142 drones do tipo Shahed - 82 equipados com motores a jato - na última noite, sublinhando que conseguiram abater ou neutralizar 126 destes drones.

"No total, devido aos ataques russos, há destruição em 10 regiões", revelou no Telegram o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Sou grato aos parceiros que não se calaram ontem sobre esses crimes russos. Mas é importante que o apoio verbal se traduza em ações concretas em novos pacotes de defesa para a proteção ucraniana. O fornecimento de sistemas antimísseis, munições para nossa aviação de combate e investimentos em sistemas de interceptação – tudo isso, na prática, salva vidas todos os dias".

Zelensky adiantou ainda que "hoje e amanhã, haverá conversas importantes com nossos parceiros. Esperamos que elas produzam resultados concretos para fortalecer nossa defesa".