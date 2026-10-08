Ataque russo causou um incêndio em dois autocarros.
Ataque russo causou um incêndio em dois autocarros. SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA DO ESTADO DA UCRÂNIA
Internacional

Pelo menos 33 mortos após ataque russo atingir paragem de autocarro em Kramatorsk

Governador de Donetsk revelou que na região mais quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques russos esta quinta-feira.
Ana Meireles
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Pelo menos 33 pessoas morreram e 18 ficaram feridas devido a um ataque russo esta quinta-feira de manhã a uma paragem de autocarro na cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, informaram os Serviços de Emergência do Estado da Ucrânia (DSNS).

De acordo com a mesma fonte, o ataque causou um incêndio em dois autocarros e numa área aberta. As administrações militares de Kramatorsk, mas também de Sloviansk, ordenaram a suspensão de todos os transportes públicos.

"A Rússia chega ao território ucraniano trazendo a morte. Atinge as nossas cidades, mata o nosso povo e multiplica os seus crimes todos os dias", escreveu no Telegram o governador regional de Donetsk, Vadym Filashkin "Os russos têm como alvo a população civil. Para eles, um autocarro com passageiros é um alvo apetecível precisamente porque um único ataque pode matar o maior número possível de pessoas".

Filashkin adiantou ainda que na região de Donetsk mais quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques russos esta quinta-feira, mas anteriores ao ataque em Kramatorsk. No total, revelou o governador, as forças russas bombardearam localidades na região de Donetsk 31 vezes no último dia, e 256 pessoas, incluindo 32 crianças, foram retiradas da linha da frente.

Já segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou ataques por toda a Ucrânia com 142 drones do tipo Shahed - 82 equipados com motores a jato - na última noite, sublinhando que conseguiram abater ou neutralizar 126 destes drones.

"No total, devido aos ataques russos, há destruição em 10 regiões", revelou no Telegram o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Sou grato aos parceiros que não se calaram ontem sobre esses crimes russos. Mas é importante que o apoio verbal se traduza em ações concretas em novos pacotes de defesa para a proteção ucraniana. O fornecimento de sistemas antimísseis, munições para nossa aviação de combate e investimentos em sistemas de interceptação – tudo isso, na prática, salva vidas todos os dias".

Zelensky adiantou ainda que "hoje e amanhã, haverá conversas importantes com nossos parceiros. Esperamos que elas produzam resultados concretos para fortalecer nossa defesa".

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