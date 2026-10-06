Dois mortos após ataque massivo de drones contra a região de Moscovo

Pelo menos dois civis morreram e outros nove ficaram feridos esta terça-feira, 6 de outubro, num ataque massivo ucraniano com drones contra a região de Moscovo, segundo informou o governador local, Andrei Vorobyov.

"Em Baribino (Domodedovo), as equipas de resgate encontraram o corpo de um homem de 71 anos sob os escombros de uma casa destruída (…). Foi também confirmada a morte de um homem de 20 anos na localidade de Radumlya, no distrito de Solnechnogorsk", disse o governador da região de Moscovo na rede social russa MAX.

Vorobyov afirmou que, ao todo, nove pessoas ficaram feridas e receberam assistência médica.

"Quarenta e sete casas ficaram danificadas em sete municípios", referiu o governador local, acrescentando que as autoridades vão ajudar as pessoas afetadas a reparar as suas casas o mais rapidamente possível.

No total, contabilizou 185 drones abatidos pelas defesas antiaéreas sobre 16 municípios da região de Moscovo. Além disso, relatou "um pequeno incêndio na zona onde se encontra um armazém, que já foi controlado".

Segundo os canais ucranianos no Telegram Exilenova e Supernova, e o canal independente russo Astra, um terminal de armazenamento de combustível da empresa Transneft, na localidade de Volodarskaya, ficou danificado.