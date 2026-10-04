Rússia intensifica ataques a pontes de Kiev durante visita de Merz

A Rússia voltou este domingo (4 de outubro) a atacar com drones a Ponte Norte de Kiev, pelo segundo dia consecutivo, numa nova ofensiva contra infra-estruturas importantes da capital ucraniana. O ataque coincidiu com uma visita surpresa do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Kiev.

Os ataques à Ponte Norte surgem depois de ter sido já visada a Ponte Sul, outra ligação importante sobre o rio Dnipro, atingida várias vezes nos últimos dias. As duas estruturas ligam as zonas ocidental e oriental de Kiev e são consideradas fundamentais para a circulação na capital.

Moscovo argumenta que as pontes são utilizadas para transportar tropas e equipamento militar e voltou a aconselhar cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas, a abandonar a capital ucraniana, indicando que a ofensiva vai continuar. Vídeos a circular nas redes sociais mostram a ponte a ser atingida numa altura em que vários veículos circulavam sobre os tabuleiros.