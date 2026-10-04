Rússia intensifica ataques a pontes de Kiev durante visita de Merz
A Rússia voltou este domingo (4 de outubro) a atacar com drones a Ponte Norte de Kiev, pelo segundo dia consecutivo, numa nova ofensiva contra infra-estruturas importantes da capital ucraniana. O ataque coincidiu com uma visita surpresa do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Kiev.
Os ataques à Ponte Norte surgem depois de ter sido já visada a Ponte Sul, outra ligação importante sobre o rio Dnipro, atingida várias vezes nos últimos dias. As duas estruturas ligam as zonas ocidental e oriental de Kiev e são consideradas fundamentais para a circulação na capital.
Moscovo argumenta que as pontes são utilizadas para transportar tropas e equipamento militar e voltou a aconselhar cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas, a abandonar a capital ucraniana, indicando que a ofensiva vai continuar. Vídeos a circular nas redes sociais mostram a ponte a ser atingida numa altura em que vários veículos circulavam sobre os tabuleiros.
A sucessão de ataques levou Vitaly Klitschko, autarca de Kiev, a descrever a situação na capital como “muito dramática”. O autarca disse que o ataque deste domingo também danificou a rede de aquecimento, acrescentando que isso provocou a falta temporária de água quente no nordeste da cidade.
Ora, este domingo chegou também a Kiev o chanceler alemão Friedrich Merz, que viajou de comboio e encontrou-se com o Presidente Volodymyr Zelensky para reafirmar o apoio de Berlim à Ucrânia, incluindo no reforço da defesa aérea. “A Ucrânia enfrenta semanas decisivas. É por isso que viajei hoje para Kiev com a mensagem: podem contar connosco. A segurança da Alemanha também depende do resultado desta guerra. É por isso que estamos a ajudar, também por interesse próprio”, escreveu Merz na rede social X.
Rússia abateu mais de 500 drones ucranianos em 14 regiões
A Força Aérea ucraniana revelou que, durante a noite, a Rússia lançou 135 drones e dois mísseis de cruzeiro. Segundo Kiev, 125 drones foram destruídos ou neutralizados, embora tenham sido registados impactos em vários pontos do país. Mas também do outro lado da fronteira se fez sentir mais uma noite de sobressalto nesta guerra, com o Ministério da Defesa russo a anunciar ter abatido 559 drones ucranianos, incluindo nas proximidades de Moscovo. Segundo as autoridades russas, os aparelhos foram neutralizados em 14 regiões, na Crimeia e nos mares Negro e de Azov.
* com agências