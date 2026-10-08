Pelo menos quatro mortos e 14 feridos em ataque russo contra Kiev

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas num ataque russo com drones contra os distritos de Obolon e Desnianskyi, na capital da Ucrânia, na última noite.

Duas das vítimas morreram quando um drone russo caiu entre dois edifícios residenciais em Obolon. O ataque deixou sete pessoas feridas, acrescentaram as autoridades policiais ucranianas.

Um outro drone russo atingiu uma casa em Desnianskyi, provocando a morte a duas mulheres, num ataque em que outras cinco pessoas ficaram feridas.

Kiev já tinha sido atacada pelas forças russas na quarta-feira, provocando a morte de duas pessoas.

Os ataques russos de quarta-feira fizeram pelo menos 28 mortos na Ucrânia.