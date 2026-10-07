Ataques fazem 20 mortos na Ucrânia. Zelensky diz que são "presente" de anos do exército russo para Putin

Na mesma mensagem, o presidente falava ainda de ataques com mísseis russos contra cinco edifícios de apartamentos em Dnipro e quatro outros em Kremenchuk. "Tragicamente, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas", referiu.

Houve ainda registo de dois mortos em Kiev e outros dois em Oleksandriya, acrescentou.

As contas do presidente apontavam para 11 mortos, mas segundo o Kyiv Independent o número de vítimas mortais só no ataque de Pryluky já subiu para 14, incluindo quatro crianças, com pelo menos mais 50 feridos. Isso eleva para 20 o número de mortos nos ataques durante a noite.

Zelensky indicou ainda que as infraestruturas energéticas foram um dos principais alvos dos ataques russos durante a noite, tendo a Rússia lançados 70 mísseis (muitos deles balísticos).

"Infelizmente, apenas alguns deles foram abatidos", acrescentou, voltando a falar da necessidade de mais meios de defesa aéreos, como os Patriot. "Agradecemos a todos os que nos estão a ajudar", concluiu.

Segundo a agência russa TASS, Putin vai passar o aniversário com a família, prosseguindo contudo os seus compromissos oficiais, incluindo telefonemas internacionais e os preparativos para uma cimeira da CEI no Turquemenistão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que, para Putin, o mais importante são as felicitações dos familiares. O presidente tem eventos públicos agendados, embora não tenham sido divulgados detalhes.