Foto divulgada pelos Serviços de Emergência da Ucrânia mostra socorristas junto ao edifício residencial de cinco andares em Pryluky, destruído num ataque russo.
Foto divulgada pelos Serviços de Emergência da Ucrânia mostra socorristas junto ao edifício residencial de cinco andares em Pryluky, destruído num ataque russo.FOTO: EPA/Serviços de Emergência da Ucrânia/Handout
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Ataques fazem 20 mortos na Ucrânia. Zelensky diz que são "presente" de anos do exército russo para Putin

Edifício residencial em Pryluky foi destruído. Presidente falava em cinco mortos, mas balanço mais recente já aponta para 14, incluindo quatro crianças.
Susana Salvador
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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, contabilizou pelo menos 11 mortos nos ataques russos na noite de terça para quarta-feira (6 para 7 de outubro), alegando que estas vítimas são o "presente" do exército russo para Vladimir Putin, que hoje cumpre 74 anos. Mas último balanço já fala em 20 mortos.

"Hoje, como 'presente' de aniversário para Putin, o exército russo destruiu um edifício residencial em Pryluky, na região de Chernihiv. Tratava-se de um prédio de apartamentos comum, de cinco andares. Tragicamente, até à data, há registo de cinco mortos e 26 feridos, incluindo cinco crianças. Pode haver pessoas ainda debaixo dos escombros", escreveu Zelensky no X.

Na mesma mensagem, o presidente falava ainda de ataques com mísseis russos contra cinco edifícios de apartamentos em Dnipro e quatro outros em Kremenchuk. "Tragicamente, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas", referiu.

Houve ainda registo de dois mortos em Kiev e outros dois em Oleksandriya, acrescentou.

As contas do presidente apontavam para 11 mortos, mas segundo o Kyiv Independent o número de vítimas mortais só no ataque de Pryluky já subiu para 14, incluindo quatro crianças, com pelo menos mais 50 feridos. Isso eleva para 20 o número de mortos nos ataques durante a noite.

Zelensky indicou ainda que as infraestruturas energéticas foram um dos principais alvos dos ataques russos durante a noite, tendo a Rússia lançados 70 mísseis (muitos deles balísticos).

"Infelizmente, apenas alguns deles foram abatidos", acrescentou, voltando a falar da necessidade de mais meios de defesa aéreos, como os Patriot. "Agradecemos a todos os que nos estão a ajudar", concluiu.

Segundo a agência russa TASS, Putin vai passar o aniversário com a família, prosseguindo contudo os seus compromissos oficiais, incluindo telefonemas internacionais e os preparativos para uma cimeira da CEI no Turquemenistão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que, para Putin, o mais importante são as felicitações dos familiares. O presidente tem eventos públicos agendados, embora não tenham sido divulgados detalhes.

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