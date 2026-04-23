Pelo menos 17 feridos em colisão de comboios na Dinamarca

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, quaro das quais em estado grave, esta quinta-feira, 23 de abril, na sequência da colisão entre dois comboios na Dinamarca, entre Hillerod e Kagerup, a cerca de 40 quilómetros a norte de Copenhaga."Ocorreu um grave acidente ferroviário. Dois comboios colidiram e a polícia e os serviços de emergência estão no local", disse a polícia"Tratou-se de uma colisão frontal e há feridos entre os passageiros", afirmou o porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen.As autoridades acrescentaram que todos os passageiros foram retirados das carruagens, não havendo pessoas encarceradas, e os feridos transportados para o hospital de ambulância ou helicóptero."Recebemos o alerta exatamente às 06:30 (04:30 em Lisboa)", disse.Relatos dos meios de comunicação social de Copenhaga indicaram que "cerca de dez pessoas ficaram feridas".