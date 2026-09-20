Partido de Putin vence eleições na Rússia com 57,54% dos votos

O partido de Vladimir Putin, Rússia Unida (RU), venceu as eleições legislativas realizadas nos últimos três dias no país com 57,54 % dos votos, de acordo com os primeiros resultados oficiais divulgados este domingo , 20 de setembro.

A formação governamental, cuja campanha foi liderada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, obteve esse resultado através das listas partidárias, que atribuem metade dos assentos da Duma, ou câmara dos deputados (450).

Segundo a Comissão Eleitoral Central (CEC), que apurou 13,88% dos votos, o Partido Comunista da Rússia é o segundo mais votado, com 13,67% dos votos.

Seguem-se os ultranacionalistas do Partido Liberal Democrático da Rússia, com 9,27%, e os liberais do “Povo Novo2”, com 7,96%. Por fim, o “Rússia Justa” entrou no parlamento como quinta formação, com 5,16%.

Assim que os primeiros resultados foram conhecidos, o líder do “Rússia Unida”, Dmitri Medvedev, afirmou que “os cidadãos do país mantêm a confiança na principal força política”.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, mostrou-se convencido de que o rumo diplomático do país não mudará após as primeiras eleições legislativas desde o início da guerra.

O único partido pacifista da Rússia, o Yabloko, excluído das listas partidárias, denunciou inúmeras irregularidades, em particular relacionadas com a impossibilidade de muitos russos votarem com boletins de voto e a obrigação de o fazerem por via eletrónica, um instrumento de fraude, segundo a oposição.

A oposição no exílio tinha apelado aos russos contrários à guerra para que apoiassem o Yabloko nos círculos eleitorais e qualquer partido que retirasse assentos ao “Rússia Unida” nas listas.