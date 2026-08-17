Supremo Tribunal russo nega recurso do Yabloko contra exclusão das eleições

Um dos argumentos era um relatório sobre donativos milionários desde o estrangeiro para a Rússia Unida, o partido que apoia o presidente Vladimir Putin, além de outras formações que lhe são leais.

O partido pedia que a decisão do Supremo de o afastar das legislativas do próximo mês fosse anulada, ou que o mesmo critério fosse aplicado a todas as outras formações políticas. Algo que o tribunal rejeitou.

“O Yabloko foi efetivamente desqualificado da eleição por defender a paz e a liberdade. Aqueles que nos retiraram do boletim de voto defendem exatamente a direção política oposta”, disse o presidente do partido, Nikolai Rybakov, depois de ser conhecida a decisão.

“No entanto, já conquistámos o mais importante: o mundo inteiro sabe agora quantas pessoas na Rússia querem a paz", acrescentou.

Rybakov disse que o Yabloko, que desde 2007 não tem qualquer representação na Duma, estava a preparar um “plano B” para os russos que apoiam a plataforma pró-paz e indicou que vai também recorrer para o Tribunal Constitucional.

Apesar de o Yabloko desaparecer dos boletins de voto (estava em segundo lugar na lista), os seus candidatos ainda podem candidatar-se a título individual, nos círculos uninominais, segundo o The Moscow Times.

De acordo com a lei eleitoral russa, metade dos 450 lugares da Duma são distribuídos pelos partidos políticos que recebem mais de 5% dos votos. Os restantes 225 lugares são destinados aos vencedores das eleições em distritos uninominais.

No exterior do tribunal, pelo menos 85 apoiantes do partido foram detidos.