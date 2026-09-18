Rússia: a guerra como pano de fundo nas primeiras legislativas desde a invasão da Ucrânia

Começaram esta sexta-feira (18 de setembro) na Rússia as primeiras eleições legislativas desde 2021, e as primeiras desde a invasão da Ucrânia, prolongando-se durante todo este fim de semana até domingo.

A votação serve para definir a Duma, a câmara baixa do parlamento dominada pelo partido do presidente Vladimir Putin, o Rússia Unida, que tem uma maioria de dois terços.

Nas cabines de voto, os russos podem votar em dois boletins: um contém a lista de partidos e num outro votam em candidatos específicos. Pela primeira vez, o voto pode também ser feito eletronicamente -- algo que o próprio Putin aproveitou, votando a partir de casa.