Trump à chegada a Pequim: diplomatas e analistas temem que seja tentado a ceder no dossiê Taiwan em troca de um negócio, ou a ser levado a declarar algo que tenha consequências diplomáticas.
Trump à chegada a Pequim: diplomatas e analistas temem que seja tentado a ceder no dossiê Taiwan em troca de um negócio, ou a ser levado a declarar algo que tenha consequências diplomáticas.FOTO: EPA/XINHUA / Yue Yuewei
Internacional

Para Xi, Taiwan está no centro das discussões na cimeira com Trump

Objetivo do presidente dos EUA é trazer na bagagem negócios fechados, mas para Pequim as trocas comerciais não pesam mais do que o destino da ilha de facto independente.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Taiwan
Xi Jinping
Relações EUA-China
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt