Papa conversou ao telefone com Putin e manifestou "profunda preocupação" com a cidade ucraniana de Oleshky

Ainda a recuperar de uma cirurgia, o Papa Leão XIV falou ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e manifestou "profunda preocupação" com a situação humanitária na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pela Rússia. Segundo informou o Vaticano, esta sexta-feira, 16 de outubro, o Papa pediu uma trégua a Putin, pedindo-lhe para permitir a entrada na cidade das equipas de primeiros socorros e mantimentos alimentares e a retirada voluntária da população civil.

Localizada na região ucraniana de Kherson, Oleshky está ocupada desde 2022. Tinha uma população de cerca de 24 mil habitantes antes da guerra e abriga agora cerca de 1700 residentes, incluindo 47 crianças, segundo Danielle Bell, chefe da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia. Além da falta de alimentos, a população teme deslocar-se e ser alvo de ataques com drones ou pisar campos minados. Segundo as Nações Unidas a situação humanitária extrema, enquanto Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de impedir o acesso dos civis a mantimentos.

Esta foi a segunda vez que o chefe da Igreja Católica e o líder russo falaram ao telefone, depois da conversa de junho de 2025. E, segundo informou o Vaticano, o Papa reafirmou o compromisso da Santa Sé com quaisquer iniciativas em prol da Paz. Por sua vez, Vladimir Putin disse ao papa Leão XIV que apoia a iniciativa. "A intenção do Vaticano de ajudar a criar as condições necessárias para garantir a segurança da população da cidade e organizar o fornecimento de itens essenciais recebeu apoio", declarou o Kremlin, em um comunicado, garantindo: "Ficou acertado que haverá cooperação nessa questão."

O governo russo reconheceu a existência de problemas críticos relacionados com alimentos e serviços médicos, garantindo que os militares estão a trabalhar numa solução.

Leão XIV ainda está em recuperação no hospital Gemelli, em Roma, após uma cirurgia ao pulmão. E segundo o boletim clínico desta sexta-feira, "apresenta melhoras constantes e já consegue trabalhar e realizar suas atividades diárias normais", tendo ligado a Vladimir Putin.