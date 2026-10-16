Papa Leão XIV.
Papa Leão XIV.Foto: MAURIZIO BRAMBATTI/EPA
Internacional

Papa conversou ao telefone com Putin e manifestou "profunda preocupação" com a cidade ucraniana de Oleshky

Kremlin garante que "ficou acertado que haverá cooperação nessa questão". Leão XIV ainda está em recuperação no hospital Gemelli, em Roma, após uma cirurgia ao pulmão.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Ainda a recuperar de uma cirurgia, o Papa Leão XIV falou ao telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e manifestou "profunda preocupação" com a situação humanitária na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pela Rússia. Segundo informou o Vaticano, esta sexta-feira, 16 de outubro, o Papa pediu uma trégua a Putin, pedindo-lhe para permitir a entrada na cidade das equipas de primeiros socorros e mantimentos alimentares e a retirada voluntária da população civil.

Localizada na região ucraniana de Kherson, Oleshky está ocupada desde 2022. Tinha uma população de cerca de 24 mil habitantes antes da guerra e abriga agora cerca de 1700 residentes, incluindo 47 crianças, segundo Danielle Bell, chefe da Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia. Além da falta de alimentos, a população teme deslocar-se e ser alvo de ataques com drones ou pisar campos minados. Segundo as Nações Unidas a situação humanitária extrema, enquanto Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de impedir o acesso dos civis a mantimentos.

Esta foi a segunda vez que o chefe da Igreja Católica e o líder russo falaram ao telefone, depois da conversa de junho de 2025. E, segundo informou o Vaticano, o Papa reafirmou o compromisso da Santa Sé com quaisquer iniciativas em prol da Paz. Por sua vez, Vladimir Putin disse ao papa Leão XIV que apoia a iniciativa. "A intenção do Vaticano de ajudar a criar as condições necessárias para garantir a segurança da população da cidade e organizar o fornecimento de itens essenciais recebeu apoio", declarou o Kremlin, em um comunicado, garantindo: "Ficou acertado que haverá cooperação nessa questão."

O governo russo reconheceu a existência de problemas críticos relacionados com alimentos e serviços médicos, garantindo que os militares estão a trabalhar numa solução.

Leão XIV ainda está em recuperação no hospital Gemelli, em Roma, após uma cirurgia ao pulmão. E segundo o boletim clínico desta sexta-feira, "apresenta melhoras constantes e já consegue trabalhar e realizar suas atividades diárias normais", tendo ligado a Vladimir Putin.

Papa Leão XIV.
Papa com "melhoria progressiva" de saúde celebra missa no hospital
Papa Leão XIV.
Ucrânia ataca terminal na Rússia após acordo Putin-Trump sobre gasóleo
Rússia
Ucrânia
Vladimir Putin
Papa Leão XIV
Diário de Notícias
www.dn.pt