Papa com "melhoria progressiva" de saúde celebra missa no hospital

O papa Leão XIV realizou na manhã desta sexta-feira, 16 de outubro, "exames de sangue e uma radiografia do tórax, que confirmaram a melhoria progressiva" do seu estado de saúde, avança em comunicado a Santa Sé.

As sessões de fisioterapia respiratória vão manter-se, mas "a recuperação pós-operatória permite ao papa realizar as atividades quotidianas com total autonomia", diz ainda.

Com este quadro favorável, o papa celebrou às 12 horas uma missa no Hospital Gemelli, onde está internado, a que assistiram membros da equipa médica e de enfermagem, de folga naquela hora, e o Corpo da Polícia do Estado da Cidade do Vaticano.

Segundo o comunicado da Santa Sé, o papa Leão XIV agradeceu a toda a equipa do hospital pelo seu trabalho diário a cuidar de doentes. Na homília, agradeceu também o que fizeram e fazem por ele.