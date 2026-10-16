Papa com "melhoria progressiva" de saúde celebra missa no hospital
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Papa com "melhoria progressiva" de saúde celebra missa no hospital

Leão XIV já consegue realizar com normalidade as atividades do dia-a-dia. Agradeceu esta sexta-feira à equipa do hospital a sua dedicação.
Sónia Santos Pereira
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O papa Leão XIV realizou na manhã desta sexta-feira, 16 de outubro, "exames de sangue e uma radiografia do tórax, que confirmaram a melhoria progressiva" do seu estado de saúde, avança em comunicado a Santa Sé.

As sessões de fisioterapia respiratória vão manter-se, mas "a recuperação pós-operatória permite ao papa realizar as atividades quotidianas com total autonomia", diz ainda.

Com este quadro favorável, o papa celebrou às 12 horas uma missa no Hospital Gemelli, onde está internado, a que assistiram membros da equipa médica e de enfermagem, de folga naquela hora, e o Corpo da Polícia do Estado da Cidade do Vaticano.

Segundo o comunicado da Santa Sé, o papa Leão XIV agradeceu a toda a equipa do hospital pelo seu trabalho diário a cuidar de doentes. Na homília, agradeceu também o que fizeram e fazem por ele.

O papa está internado no Hospital Gemelli de Roma desde terça-feira, quando foi submetido a uma cirurgia para remoção de um adenocarcinoma pulmonar. 

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