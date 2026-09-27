Papa condena legalização do aborto e eutanásia "sob o pretexto de falsa compaixão"

O Papa Leão XIV condenou este domingo, 27 de setembro, a legalização do abordo e da morte medicamente assistida e defendeu que “deve ser firmemente rejeitada a tentação de tirar a vida sob o pretexto de uma falsa compaixão”.

“É impossível considerar normal o ato de pôr fim a uma vida. O que é legal não é necessariamente moral”, afirmou o Papa, no terceiro dia em França, durante uma visita ao Accueil Notre-Dame, um centro situado no interior do Santuário de Lourdes que acolhe e presta assistência a pessoas doentes e idosas. “Aqui, a fragilidade não se esconde, mas torna-se o lugar de um encontro sagrado”, afirmou Leão XIV.

“Numa época em que algumas sociedades tendem a desviar o olhar ou a fechar os olhos perante a dignidade da vida humana, é urgente, antes de mais, cultivar, em nós e nos outros, um olhar contemplativo [...]. É o olhar de quem vê a vida na sua profundidade, percebendo as suas dimensões de gratuidade, beleza, convite à liberdade e à responsabilidade”, disse.

No Accueil Notre-Dame, Leão XIV sublinhou que “para aqueles que sofrem de patologias específicas e de dores por vezes terríveis, o horizonte pode parecer sombrio, incerto, sem saída”. Defendeu, no entanto, que “nenhuma lei deve fazer-nos perder a certeza da dignidade” e que, pelo contrário, precisamente em nome desta dignidade inalienável da pessoa humana, deve ser firmemente rejeitada a tentação de tirar a vida sob o pretexto de uma falsa compaixão”.

Dirigindo-se aos profissionais de saúde, pediu que recordem o “significado profundo da sua vocação: cuidar de uma pessoa que sofre e não eliminá-la”.

Recordou uma das suas últimas mensagens, quando afirmou: “Ninguém tem o direito, nunca, com base em algoritmos laboratoriais, de decidir sobre a vida de um determinado embrião ou de uma determinada pessoa idosa”.

As críticas do líder da Igreja Católica surgem depois de o parlamento francês ter aprovado, em julho, o direito à morte assistida. A legislação aplica-se a doentes com doenças graves e irreversíveis e em sofrimento.

“A medicina nunca poderá tornar-se serva da morte programada”, acrescentou o Papa, defendendo, por outro lado, a criação de estruturas de cuidados paliativos e de investigação” e, por outro, o acompanhamento “com ternura os doentes, como acontece em Lourdes”.

Aos profissionais de saúde, disse ainda que são “o coração palpitante da nossa humanidade e um tesouro precioso para a Igreja”.

Durante a sua visita de quatro dias a França, Leão XIV tem apelado repetidamente a um renovado respeito pela vida, em consonância com o ensinamento católico de que toda a vida humana deve ser protegida e defendida desde a conceção até à morte natural.

Durante a manhã, numa reunião com bispos, o Papa pediu-lhes que continuem a trabalhar mantendo “a máxima vigilância” face ao flagelo dos abusos. E durante a tarde irá reunir-se com um grupo de sete vítimas.