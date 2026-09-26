Leão XIV. Missa na Praça da Concórdia reuniu 800 mil pessoas
Foto: Maurizio Brambatti/EPA
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Leão XIV. Missa na Praça da Concórdia reuniu 800 mil pessoas

O Papa pediu aos franceses que a sua longa história cristã continue a perdurar no tempo.
Sónia Santos Pereira
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O Papa Leão XIV celebrou, este sábado, 26 de setembro, uma missa na Praça da Concórdia, em Paris, perante 800 mil pessoas. A celebração integrou a visita do Santo Pontífice a França, que vai no segundo dia.

Leão XIV centrou a homilia na imagem da água viva e na sede de Deus presente no coração humano, diz o site Vatican News. O Papa afirmou que Jesus Cristo é a fonte capaz de responder à busca mais profunda do ser humano e convidou a assistência a olhar para o coração e a reconhecer que nada no mundo é capaz de satisfazer plenamente o ser humano, adianta ainda a mesma fonte.

Foto: Maurizio Brambatti/EPA

Na homilia, Leão XIV lembrou a longa história cristã de França e pediu que essa herança continue a produzir frutos. Falou também dos santos e testemunhas que marcaram a história da França, dos primeiros mártires, como Blandina, Potino e Irineu, a São Martinho de Tours, São Francisco de Sales e São Vicente de Paulo. 

Foto: Maurizio Brambatti/EPA

No fim da missa na Praça da Concórdia, Leão XIV dirigiu-se para o Aeroporto Internacional de Paris-Orly, para viajar para Lourdes, a próxima etapa de sua Viagem Apostólica a França. Ainda este sábado, Leão XIV estará no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, onde fará uma oração na Gruta das Aparições de Massabielle.

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