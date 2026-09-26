Leão XIV. Missa na Praça da Concórdia reuniu 800 mil pessoas

O Papa Leão XIV celebrou, este sábado, 26 de setembro, uma missa na Praça da Concórdia, em Paris, perante 800 mil pessoas. A celebração integrou a visita do Santo Pontífice a França, que vai no segundo dia.

Leão XIV centrou a homilia na imagem da água viva e na sede de Deus presente no coração humano, diz o site Vatican News. O Papa afirmou que Jesus Cristo é a fonte capaz de responder à busca mais profunda do ser humano e convidou a assistência a olhar para o coração e a reconhecer que nada no mundo é capaz de satisfazer plenamente o ser humano, adianta ainda a mesma fonte.