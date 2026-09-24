Leão XIV visita França com novos católicos e vítimas na agenda

O papa Leão XIV realiza a sua primeira visita oficial a França entre sexta-feira e segunda-feira, viagem que marcará ainda a primeira deslocação oficial de um Sumo Pontífice ao país desde Bento XVI, em 2008. Esta sexta-feira, visitará a Catedral de Notre-Dame de Paris, deixando também aqui a sua marca, pois será a primeira visita de um papa desde o incêndio de 2019. À noite, participará numa vigília com cerca de 80 mil jovens no Estádio de França. Para sábado, ainda em Paris, Leão XIV terá aquele que está a ser considerado pelos media católicos um dos eventos mais inovadores da agenda: um encontro com pessoas que se preparam para se tornar católicas e novos católicos adultos, num sinal de reconhecimento pelo crescente número de convertidos ao catolicismo em França. Dados do Instituto Nacional de Estudos Demográficos apontam para que apenas 29% dos franceses se identificam como católicos (número baixo, mas que permite que seja a religião dominante). Porém, na páscoa, a França registou mais de 20000 batismos de adultos e adolescentes, um aumento de 20% face ao número de 2025, que tinha sido um recorde. Outro sinal da aproximação da França ao catolicismo é esperado no sábado, quanto Leão XIV celebrar uma missa na Praça da Concórdia, no centro de Paris. Mais de 600 mil pessoas já se inscreveram para a cerimónia - a missa celebrada por Bento XVI, em 2008, teve na assistência 250 mil pessoas -, e os organizadores estimam que mais de um milhão de pessoas vejam o Papa na sua passagem pela capital francesa. Na tarde de sábado, o papa chegará no santuário de Lourdes, estando previsto que se encontre no dia seguinte com pessoas doentes e com deficiência, bem como com cuidadores. Fará ainda três discursos públicos, nos quais se espera aborde a defesa da vida, mostrando a oposição da Igreja à aprovação em França da lei do direito à morte assistida, que entrou em vigor em agosto. Apesar de não fazer parte da agenda oficial, o Vaticano revelou que Leão XIV, tal como faz em Espanha, irá encontrar-se com sobreviventes de abusos sexuais - estima-se que 330000 crianças em França foram vítimas de abusos cometidos por padres, religiosos ou leigos que trabalhavam para a Igreja entre 1950 e 2020. Mas não foram adiantadas informações sobre o dia e o local em que ocorrerá.O último dia da visita papal, segunda-feira, será virado para a Europa com destaque para o evento “Às raízes da Europa pela paz e pela unidade”, a ser realizados em Metz, mais concretamente no Centro de Conferências Robert Schuman, o católico francês que é um dos fundadores da União Europeia. O presidente Emmanuel Macron, que também discursará, convidou os líderes dos outros 26 países do bloco a estarem presentes, segundo anunciou o Eliseu. .Papa reúne com vítimas de abusos um dia após presidir a missa para 1,2 milhões de fiéis em Madrid.P&R. Discurso no Congresso, Sagrada Família e migrantes: o que espera o papa em Espanha?