Paris já se está a preparar para a chegada de Leão XIV, o primeiro papa a visitar França desde 2008.
Paris já se está a preparar para a chegada de Leão XIV, o primeiro papa a visitar França desde 2008. DIREITOS RESERVADOS
Internacional

Leão XIV visita França com novos católicos e vítimas na agenda

Papa celebra no sábado uma missa ao ar livre no centro de Paris, para a qual já estão inscritas mais de 600 mil pessoas.
Ana Meireles
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