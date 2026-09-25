Leão XIV chegou à França laica para uma visita enquanto "discípulo de Cristo"

O papa Leão XIV chegou esta sexta-feira, 25 de setembro, a França para uma visita de quatro dias ao país, a primeira de um pontífice em 18 anos e na qual deverá visitar o santuário de Lourdes e encontrar-se com Emmanuel Macron, presidente francês.

Falando lado a lado no Palácio do Eliseu, o papa Leão XIV criticou a "oferta de uma morte programada", juntando-a a outros desvios da ciência que para ele são criticáveis, como a compra de órgãos ou as modificações genéticas.

"Não esqueçamos que o respeito mútuo e a proteção da vida de qualquer pessoa humana são uma responsabilidade de cada um e de todos", acrescentou, num comentário que surge dois meses após a França ter adotado uma lei que regula a eutanásia. E sobre a oposição dos cristãos a esta lei, Leão disse ser apenas "a expressão da justa laicidade".

No seu discurso, Macron disse ser "uma honra" acolher Leão XIV e destacou a história de mais de dois mil anos de França com a Igreja Católica. Logo a seguir, o presidente defendeu a política de laicidade do Estado francês, sublinhando que não significa "a negação da religião" e lamentou os ataques crescentes por conta de crenças religiosas.

Os líderes concordaram em temas como a paz, que entendem que deve ser promovida e em temas como a inteligência artificial. Neste, Leão XIV apelou a que a humanidade não se perca "entre o paraíso das máquinas que invadem e mudam as nossas vidas diárias".

Já o presidente francês apelou à criação de uma organização internacional para a inteligência artificial, de modo a garantir que esta não é utilizada apenas para o bem de alguns. "Perante o poder da tecnologia digital, o ser humano deve manter o lugar que lhe cabe. A inteligência artificial deve ser um servo e não um senhor", acrescentou.

Leão terminou o seu discurso apelando ao fim de uma "corrida às armas", chamando a ideia de que ter mais armas nucleares é "uma garantia à segurança" é "errónea". "A justiça, a sabedoria e o sentido de humanidade exigem que se ponha fim à corrida ao armamento", sublinhou o pontifice, que apelou a que nunca "se resigne à hipótese da guerra".

Quando o avião do papa aterrou, tocaram todos os sinos de igrejas em França

O avião papal aterrou por volta das 10h00 hora local (9h00 em Lisboa) no aeroporto de Orly, nos arredores de Paris. Apesar de ter sido recebido por Macron e de se ter encontrado com ele no Palácio do Eliseu, a visita, segundo o jornal católico francês La Croix, é meramente “apostólica” e não “de estado”, pelo que não tem honras tais como um jantar diplomático.