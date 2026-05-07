OMS confirma cinco casos de hantavírus, admite que número pode aumentar mas garante: "Não é Covid, nem gripe"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) assegurou hoje que o surto de hantavírus registado num navio de cruzeiro, que já causou três mortes, não constitui neste momento o início de uma epidemia, nem de uma pandemia.“Não é o início de uma epidemia. Não é o início de uma pandemia, mas é a ocasião ideal para recordar que os investimentos na investigação sobre agentes patogénicos como este são essenciais, pois os tratamentos, os testes de rastreio e as vacinas salvam vidas”, afirmou a diretora interina de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove.O diretor de operações de alerta e resposta a emergências sanitárias, Abdi Rahman Mahamud, acrescentou que as autoridades estão convictas de que o surto “permanecerá contido se as medidas de saúde pública forem aplicadas e se todos os países demonstrarem solidariedade”.Os dois especialistas falavam na primeira conferência de imprensa organizada pela OMS desde o início desta crise.