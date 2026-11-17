França volta a assistir esta terça-feira, 17 de novembro, a mais um dia de forte contestação social, com manifestações pelo país e greves, convocado por vários sindicatos da administração pública que reivindicam aumentos salariais. "Há uma indignação social sem precedentes", afirma estrutura sindical.

Espera-se um novo "dia de forte mobilização", prevê Sophie Binet, a secretária-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), um dos maiores sindicatos de França, que encabeça uma articulação intersindical da administração pública, responsável pela convocação desta nova jornada de luta. O objetivo é reivindicar um aumento imediato do índice base para a revalorização dos salários, bem como a sua indexação à inflação, com os sindicatos a argumentar que os trabalhadores perderam poder de compra nos últimos anos.

Sophie Binet espera uma grande adesão a mais um dia de contestação social, uma vez que, segundo afirmou à BFMTV, a indignação "continua muito intensa". "Se o governo aposta numa diminuição dos protestos, está redondamente enganado", considera.

A sindicalista refere-se a uma terça-feira com "mais de 200 manifestações" e "greves em muitas empresas e serviços, sobretudo no setor público, face à recusa do Governo em aumentar o valor do ponto de índice [base de cálculo salarial]".

"Com este governo, é demasiado tarde e demasiado pouco. Há uma indignação social sem precedentes. A única resposta que temos é um aumento de cinco euros por mês no salário mínimo", lamentou a dirigente sindical em declarações à rádio RMC.

Para este novo dia de greves em França, destaca que "é necessário que todos os salários aumentem, a começar pelos dos funcionários públicos". A secretária-geral da CGT diz que "não é normal que, nos últimos dez anos, os salários dos funcionários públicos se tenham mantido congelados, resultando numa perda de quase 20% do poder de compra".

As reivindicações passam também pela educação e pelos jovens, com a sindicalista a afirmar que eles "têm de ser ouvidos sobre as suas condições de estudo".

"Por um lado, dão-nos mais cinco euros sobre o salário mínimo, mas, por outro, são centenas de euros a menos por ano para 28 milhões de famílias francesas, com o congelamento dos abonos de família, o congelamento dos subsídios de habitação, a tributação dos doentes… Todas estas atrocidades constam do projeto do governo", conclui a representante sindical, referindo-se ao orçamento do Estado francês.

O CGT prevê cerca de 200 manifestações organizadas em todo o país, sendo que a maior é esperada em Paris, com início marcado para esta tarde.

De acordo com a BFMTV, as forças de segurança estimam entre 40 a 80 mil pessoas na manifestação convocada para a capital francesa.

"Este dia trará, mais uma vez, o risco de formação de vários grupos não autorizados, com o objetivo de procurar o confronto com as forças de segurança e deslocar-se para os centros das cidades, um cenário que acarreta um elevado risco de atos de vandalismo e um nível de violência que não deverá diminuir de intensidade", escreveu o ministro do Interior num comunicado, divulgado na segunda-feira pela imprensa francesa.

Uma mensagem dirigida a presidentes de câmara, às forças de segurança, na qual pede para que "não baixem a guarda".

Na nota, Laurent Nuñez pediu "medidas de ordem pública adequadas, ágeis e reativas" para "impedir que a situação se deteriore nas imediações dos liceus pela manhã e para controlar os cortejos, declarados ou não, que venham a formar-se".