Esperadas entre 500 a 700 mil pessoas nas ruas em dia de greve em França. Mobilizados 70 mil polícias

Para este dia, o esquema de segurança previsto pelas autoridades é o mesmo que foi aplicado nos protestos do último sábado. Estão mobilizados cerca de 70 mil agentes, tendo sido detetado "risco de violência" nas várias ações de protesto por melhores salários e melhores condições de vida.

"Os serviços secretos detetaram que existem movimentos de ultraesquerda (mais extremistas que a esquerda radical) que pretendem participar nas manifestações sindicais para incitar à violência, com o objetivo de atacar estabelecimentos comerciais", afirmou na quarta-feira, 4, o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, em conferência de imprensa.

"Estamos decididos a manter a ordem pública, tal como fizemos nos dois últimos sábados. O dia de amanhã (quinta-feira) é importante para os sindicatos e deve decorrer com tranquilidade. Caso contrário, agiremos com contundência", advertiu o governante.

Nuñez indicou que, através das redes sociais, foram detetados apelos para "a prática de atos violentos e a insurreição", o que levou as autoridades a repetir a mobilização, embora o cenário desta quinta-feira apresente características distintas.

Enumerou três ameaças: confrontos com a polícia, manifestações descontroladas e ataques a estabelecimentos comerciais e edifícios públicos.

Devido ao risco de infiltração de grupos violentos nas manifestações sindicais, o Governo impediu que estas ocorressem em locais sensíveis ou no centro das cidades, o que foi contestado pelas organizações que estão a promover os protestos.

Afirmou que, na maioria dos casos, foram alcançados acordos, mas em algumas cidades isso não foi possível. É o que acontece na capital, Paris, em que o ministro não atendeu aos sindicatos que queriam que a manifestação partisse da Praça da Bastilha em direção à Praça da Concórdia. O Governo mostrou-se contra, por se tratar de uma zona próxima de "centros de poder", como o Palácio do Eliseu ou a Assembleia Nacional.

Desta forma, o Comando de Polícia de Paris determinou que a manifestação percorrerá o trajeto entre a Praça da República e a Praça da Nação.

A secretária-geral da CFDT criticou as restrições ao direito de manifestação, classificando-as como inaceitáveis.

A greve geral deverá ter um forte impacto nos serviços públicos, sendo esperadas perturbações no funcionamento dos transportes ferroviários, no setor da saúde e educação.