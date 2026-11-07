Confrontos no final de manifestação em Paris marcam mais um sábado de protestos em França

França voltou este sábado, 7 de novembro, às ruas pelo quarto fim de semana consecutivo, numa jornada de protestos contra o custo de vida e em defesa dos direitos estudantis. A mobilização, convocada por organizações sindicais e estudantis, terá sido menor do que em semanas anteriores: 146 mil pessoas em todo o país, segundo os números do Ministério do Interior.

Em Paris, onde a polícia estimou 46 mil manifestantes, enquanto os organizadores apontaram para 75 mil, o final da manifestação ficou marcado por confrontos. Depois do cortejo entre a Praça da República e a Praça da Nação, durante o qual a manifestação decorreu sem incidentes de maior, a dispersão ficou marcada por alguns momentos de tensão, tendo sido disparadas granadas de gás lacrimogéneo pela polícia para controlar um grupo de “cerca de 200 indivíduos violentos”.