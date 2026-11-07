Protestos em Paris
Protestos em ParisFIRAS ABDULLAH/EPA
Internacional

Confrontos no final de manifestação em Paris marcam mais um sábado de protestos em França

No quarto sábado consecutivo de mobilização, dispersão da manifestação em Paris foi acompanhada por confrontos com a polícia, incêndios e detenções.
Rui Frias
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França voltou este sábado, 7 de novembro, às ruas pelo quarto fim de semana consecutivo, numa jornada de protestos contra o custo de vida e em defesa dos direitos estudantis. A mobilização, convocada por organizações sindicais e estudantis, terá sido menor do que em semanas anteriores: 146 mil pessoas em todo o país, segundo os números do Ministério do Interior.

Em Paris, onde a polícia estimou 46 mil manifestantes, enquanto os organizadores apontaram para 75 mil, o final da manifestação ficou marcado por confrontos. Depois do cortejo entre a Praça da República e a Praça da Nação, durante o qual a manifestação decorreu sem incidentes de maior, a dispersão ficou marcada por alguns momentos de tensão, tendo sido disparadas granadas de gás lacrimogéneo pela polícia para controlar um grupo de “cerca de 200 indivíduos violentos”.

A jornada ficou também marcada por dois dos rostos do movimento dos Coletes Amarelos, junto à Assembleia Nacional, por terem convocado uma concentração na Praça da Concórdia, apesar da proibição das autoridades.

Para garantir a segurança neste sábado, o Governo mobilizou 70 mil polícias e militares da Gendarmerie em todo o território.

O primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, deverá reunir-se na segunda-feira com sindicatos, representantes patronais e estudantes, numa reunião da concertação social para tentar reduzir a tensão social no país.

* com agências

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