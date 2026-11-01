Quase 800 detidos em manifestações sem incidentes graves em França

O Governo francês estimou em 779 o número final de detenções na sequência das manifestações de sábado, 31 de outubro, em que não se registaram incidentes graves apesar dos apelos à violência.

Os números finais foram apresentados pelo Ministério do Interior francês este domingo, 1º de novembro, e estão bem abaixo dos 1.314 detidos nas mobilizações de dia 24 e, principalmente, das 2.628 de 17 de outubro, um dia marcado por graves motins e saques em todo o país.

Para além do conflito, o nível de participação nos apelos também diminuiu, com 320.000 pessoas nas ruas, comparado com 550.000 na semana passada, segundo a contagem apresentada pelo Ministério do Interior.

No total, foram contabilizadas 291 ações neste ‘terceiro ato’ dos protestos, que reuniram 320.000 pessoas, 70.000 delas em Paris, segundo o balanço do Ministério do Interior, que destaca a execução de 40.000 controlos em todo o país.

Os organizadores – sindicatos, estudantes e o movimento ‘coletes amarelos’ - falam de 500.000 manifestantes.

Em comparação, a 24 de outubro houve 289 ações com 410.000 participantes, 110.000 delas em Paris. A a 17 de outubro, as autoridades registaram 441 ações com 550.000 pessoas, 110.000 delas em Paris.

O ministério liderado por Laurent Nuñez já tinha considerado na noite passada que as manifestações tinham evoluído bem, embora alguns manifestantes tivessem agido com "violência sem precedentes" no final das marchas.

O Governo também indicou que 116 membros das forças de ordem ficaram feridos, noticiaram os meios de comunicação locais.

Um dos incidentes mais graves ocorreu em Paris, no ponto final do trajeto percorrido pelos manifestantes, a Porte de Charenton, onde um ‘cocktail molotov’ foi lançado contra um grupo de polícias e guardas, causando ferimentos ligeiros a pelo menos um agente.

Foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio contra pessoas que exercem autoridade pública, segundo o Ministério Público de Paris.

A operação policial rigorosa e as restrições à circulação conseguiram evitar incidentes graves durante a noite, que se temia ser problemática devido aos apelos – de grupos da extrema-esquerda e outros grupos radicalizados – nas redes sociais para aproveitarem a noite de ‘Halloween’ para cometer atos de violência.

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