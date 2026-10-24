Coletes amarelos franceses convocam novos protestos para próximo sábado

Impedidos de se manifestar hoje, 24 de outubro, em Paris, os "coletes amarelos" franceses prometeram novos protestos na próximo sábado, apesar das restrições impostas pelas autoridades francesas.

"No dia 31 de outubro, para o 'Terceiro Ato' realizaremos manifestações em toda a França em defesa das nossas liberdades. Apelamos à realização de manifestações sentadas em frente a todas as câmaras municipais e à Assembleia Nacional no dia 31 de outubro", afirmou o porta-voz, Benjamin Ball, a um grupo de jornalistas junto à Praça da Bastilha.

O movimento foi proibido pelas autoridades de avançar com a marcha de protesto que tinha convocado, daquele local até à Praça da Ópera.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, determinou esta semana que apenas os sindicatos estavam autorizados a convocar protestos, recusando aqueles por movimentos "sem qualquer legitimidade".

Segundo Ball, "é indispensável podermos defender as nossas liberdades públicas e fá-lo-emos da melhor forma possível, ou seja, realizaremos manifestações sentadas e, caso estas sejam proibidas, reservamos o direito de as manter na mesma".

"Proíbem as nossas manifestações e anunciam que, a partir de agora, apenas certas organizações terão o direito de se manifestar. Esta decisão foi tomada sem qualquer fundamento jurídico. Contraria a nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação", acusou.

O movimento dos "coletes amarelos" espera conseguir mobilizar estudantes, trabalhadores, agricultores, enfermeiros, "habitantes dos bairros populares, defensores do ambiente, da vida, da paz e da justiça social".

A poucos metros, a polícia anunciava por um altifalante que estavam interditas concentrações de pessoas na Praça da Bastilha, pois a manifestação convocada hoje por uma frente sindical teria outro trajeto. Quem desrespeitar esta ordem arrisca-se a ser detido e a uma multa de 135 euros.

Na sexta-feira, a Polícia de Paris decidiu que o itinerário inicial, da Praça da Bastilha até à Praça da Nação, seria realizado numa localização menos central, entre a Praça de Itália e a Porta de Vincennes.

Isto deixou vários jovens manifestantes confusos, como Raphaël e um grupo de três amigas, que carregavam alguns cartazes de apoio ao movimento estudantil.

"Comprámos algumas sanduíches e vamos apanhar o metro", disseram à Agência Lusa após serem informados pela polícia. Questionados sobre se estavam preocupados com o risco de confrontos violentos, afirmaram que têm "mais medo da polícia".

No sábado passado, uma das amigas de Raphaël chegou a perder a consciência devido ao gás lacrimogéneo, apesar de se encontrar perto dos bombeiros e médicos.

Entre 550 mil e 800 mil pessoas manifestaram-se em todo o país, resultando na detenção de 2.900 pessoas na sequência de distúrbios e pilhagens que afetaram cerca de três mil estabelecimentos comerciais.

Os distúrbios levaram o Ministério do Interior a mobilizar cerca de 70 mil agentes em toda a França, incluindo unidades de elite, equipas com cães e cavalos, carros blindados, canhões de água, helicópteros e drones.

Mas os vários milhares de pessoas reunidos hoje na Praça de Itália, na zona sul de Paris, ao início da tarde, eram uma multidão inferior à da semana anterior.

Até às 13h00 locais (menos uma hora em Lisboa), as forças de segurança francesas registaram 136 ações contra a ordem pública, contra as 264 registadas à mesma hora no sábado anterior, o que resultou em 135 detenções, informou o ministro do Interior.

Bruno Manteigas, enviado da agência Lusa, a Paris