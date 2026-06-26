Internacional

Novo balanço do Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos e 4300 feridos

Pelo menos seis portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, segundo balanço mais recente divulgado por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Novo balanço do Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos e 4300 feridos
EPA/Ronald Peña R

Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisionar operações de resgate

A presidente interina da Venezuela visitou esta sexta-feira, 26 de junho, a cidade de Macuto, no estado de La Guaira, a zona mais afetada pelos sismos, para supervisionar as operações de busca e resgate, anunciando a chegada para breve de ajuda internacional.

Delcy Rodríguez, que agradeceu às equipas de emergência pelo trabalho que está a ser realizado contra o tempo devido à grande quantidade de escombros acumulados nas ruas, avaliou o estado das infraestruturas numa zona onde centenas de edifícios ruíram devido aos sismos, depois de ter visitado também Caracas, a capital.

A presidente interina da Venezuela também falou com os residentes para coordenar o envio de ajuda imediata.

"Estamos em Macuto, ao lado do nosso povo nos esforços de busca e salvamento daqueles que ficaram presos sob os escombros e edifícios desabados pelo duplo sismo. Estamos com as famílias, estendendo a nossa total solidariedade, e o nosso objetivo é resgatar o maior número possível de pessoas com vida", afirmou.

Delcy Rodríguez anunciou, segundo o jornal 'El Universal', a chegada imediata de ajuda humanitária internacional "para reforçar os esforços das equipas de segurança do país".

"Solicitámos assistência internacional, e o apoio dos nossos países irmãos começará a chegar nas próximas horas. Os nossos melhores votos, todas as nossas esperanças e orações estão com o povo venezuelano", concluiu.

Na quarta-feira, os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Lusa

Starlink disponibiliza internet gratuita na Venezuela até 25 de julho

A Starlink, empresa de Elon Musk, anunciou o fornecimento de serviços gratuitos de internet na Venezuela até 25 de julho, de acordo com mensagem divulgada na rede social X.

A empresa fez ainda saber que pretende "implantar rapidamente terminais Starlink e restaurar a conetividade nas áreas mais afetadas" pelos dois sismos de magnitude superior a 7, registados na quarta-feira.

Responsável militar dos EUA chega à Venezuela para coordenar o apoio às vítimas dos sismos

Chegou esta sexta-feira, 26 de junho, a Caracas o major-general do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA Kevin J. Jarrard "para supervisionar o apoio" do Departamento de Defesa norte-americano.

O oficial sénior do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) está no terreno "a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros para planear, coordenar e direcionar as capacidades logísticas e operacionais incomparáveis ​​das Forças Armadas dos EUA, a fim de apoiar a rápida deslocação de pessoal de resposta, equipamento e assistência humanitária para as áreas afetadas, salvando vidas", lê-se num comunicado do Exército norte-americano.

É ainda referido que "as forças militares dos EUA designadas utilizarão aeronaves de asa fixa e rotativa para prestar serviços de mobilidade especializados e auxiliar o pessoal do governo dos EUA, as equipas de busca e salvamento e os parceiros na avaliação de danos e na prestação de assistência essencial para salvar vidas".

Dois espanhóis entre as vítimas mortais e 80 continuam desaparecidos

Dois cidadãos espanhóis estão entre as vítimas mortais dos sismos na Venezuela, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha.

Madrid adianta que 80 cidadãos espanhóis continuam desaparecidos.

"Lamentamos profundamente a morte de dois espanhóis, confirmada pelos seus familiares, aos quais expressamos as nossas condolências", indicou o MNE em comunicado, citado pela France24, no qual é referido que "o número de espanhóis atualmente desaparecidos é de 80".

Luso-venezuelanos de La Guaira conseguiram falar com familiares

Vários portugueses e luso-venezuelanos que se encontram no estado de La Guaira, a região mais afetada pelos dois sismos que quarta-feira abalaram a Venezuela, conseguiram dizer telefonicamente à família que estão bem.

“Não havia eletricidade, nem sinal no telemóvel, estávamos praticamente isolados e por isso não foi possível dizer aos nossos familiares que estávamos bem, o que já fizemos há pouco”, explicou um luso-venezuelano à Lusa.

Pedro Abelardo Ferreira, 30 anos, explicou ainda que vive em Maiquetía, onde há "uma rua que ficou irreconhecível” devido ao derrube de vários prédios.

Apesar de já ter conseguido carregar a bateria do telemóvel e ter contactado os familiares, explicou que está preocupado porque são constantes as réplicas dos sismos, embora de intensidade reduzida.

“A terra está frequentemente a tremer, já sentimos muitas dezenas de réplicas, que chegam acompanhadas de um forte ruído desde o centro da terra, o que causa ansiedade e às vezes as pessoas gritam”, explicou.

Abelardo Ferreira disse ainda que as autoridades locais estão a disponibilizar, num estádio, gratuitamente, uma ligação à Internet sem fios para quem precisar contactar familiares.

Incontactável desde há quase 24 horas, o radialista português Diogo José Freitas, responsável pelo programa de rádio “Portugal em Tropical” explicou à Lusa que estava bem, acompanhado por familiares e que há zonas daquele estado muito danificadas.

“O apartamento ficou destroçado, o edifício resistiu aos sismos mas o apartamento não. Além das colunas, o edifício tem paredes de tijolos que caíram. Hoje subi ao apartamento para tratar de salvar roupa principalmente, mas quase não deu para tirar nada porque está cheio de escombros”, disse Freitas.

O radialista explicou ainda que as localidades de Cátia La Mar, as avenidas do Exército e Atlântico, onde ficava situada a estação de rádio Sonera 1450, onde trabalhou durante anos, ficou tudo destruído. Também as zonas de El Caribe e Tanaguarenas, Los Corales, também ficaram bastante danificadas.

Vários portugueses desabafaram que é praticamente nula a presença de equipas de salvamento nalgumas zonas de La Guaira e que falta maquinaria na corrida contra o tempo para salvar vidas.

Entretanto, residentes em La Guaira usaram as redes sociais para reclamar a falta de militares no terreno para ajudar os sobreviventes e resgatar pessoas, comparando com a rápida resposta para reprimir protestos.

Lusa

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Sismo de 1812 teve impacto político na Venezuela. O que acontecerá depois deste duplo abalo?

Novo balanço do Governo aponta para 235 mortos e 4300 feridos

O Governo da Venezuela elevou o número de mortos para 235 e o de feridos para 4300, após os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país na quarta-feira.

O novo balanço foi divulgado na noite de quinta-feira, na emissora estatal Venezolana de Televisión, pelo ministro da Saúde, Carlos Alvarado, que indicou que o "maior número de feridos e mortos está no estado de La Guaira".

O anterior balanço, divulgado durante a tarde, apontava para 188 mortos, 1500 feridos e 147 desaparecidos, sobretudo em La Guaira, no norte do país.

La Guaira faz fronteira com a região metropolitana de Caracas e alberga o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, o principal aeroporto do país, que foi temporariamente encerrado devido aos danos causados pelos sismos.

O ministro informou ainda que, devido ao grande número de doentes que necessitam de cuidados hospitalares na região costeira, foram instalados hospitais de campanha.

Horas antes, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, visitou La Guaira acompanhada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, e pelo presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez, que declarou o estado de calamidade pública em todo o país, afirmou que esperam "resgatar o maior número possível de pessoas com vida" dos edifícios que ruíram.

"Solicitamos ajuda internacional; os primeiros socorristas estão prestes a desembarcar da República Dominicana, e mais chegarão de outros países em breve", acrescentou a chefe de Estado.

Portugal e outros sete países da UE vão enviar equipas

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Pelo menos seis portugueses e luso-descendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela, segundo o mais recente balanço divulgado na quinta-feira à noite por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Dois brasileiros morreram após o duplo sismo na Venezuela, anunciou o Governo brasileiro na quinta-feira, acrescentando que vai enviar ajuda para o país vizinho.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que falou ao telefone com Delcy Rodríguez e prometeu enviar um hospital de campanha, bem como 36 bombeiros e vários técnicos especializados em resgate e comunicação.

A ajuda será entregue por dois voos hoje e no sábado, especificou Lula, na rede social X.

Também os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira o envio de forças militares para apoiar as operações de ajuda na Venezuela, a pedido das autoridades venezuelanas.

"As autoridades interinas venezuelanas solicitaram formalmente a assistência dos EUA em resultado dos acontecimentos", referiu o Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina e as Caraíbas.

O líder do comando, General Francis L. Donovan, detalhou que foram mobilizados um navio de transporte anfíbio, um navio de combate, aviões de transporte, bem como plataformas de reconhecimento e helicópteros.

Por outro lado, os Estados Unidos autorizaram na quinta-feira transações com a Venezuela que estavam até então proibidas por sanções, desde que estejam relacionadas com "esforços de ajuda" após os sismos.

A diretiva do Departamento do Tesouro dos EUA clarifica que a autorização não inclui o desbloqueio de ativos sujeitos a sanções.

O Chile, um dos países com maior atividade sísmica do mundo, enviou na quinta-feira o primeiro grupo de socorristas para auxiliar nas buscas de milhares de desaparecidos na Venezuela.

Um total de 37 especialistas com experiência em operações de resgate após sismos no Haiti, Equador e Chile partiram para Caracas num avião da Força Aérea Chilens. Outros 10 juntar-se-ão a eles nos próximos dias.

Lusa

Seis portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais

Pelo menos seis portugueses e luso-descendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela, segundo o mais recente balanço divulgado na noite de quinta-feira (25 de junho) por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Há ainda 56 cidadãos nacionais que estão dados como desaparecidos.

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Sismos na Venezuela. Hotel onde estava tripulação da TAP ruiu. Um deles sofreu ferimentos ligeiros

Acompanhe aqui a situação na Venezuela

Bom dia,

Acompanhe aqui a situação na Venezuela depois dos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados na quarta-feira.

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Sismo na Venezuela: sobe para seis o número de portugueses e luso-descendentes mortos
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