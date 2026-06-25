Sismos na Venezuela. Hotel onde estava tripulação da TAP ruiu. Um deles sofreu ferimentos ligeiros

O hotel onde estava alojada uma tripulação da TAP na capital venezuelana de Caracas ruiu após os fortes sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter que assolaram o país da América do Sul, avançou Ricardo Penarróias, presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Ação Civil, em declarações à Antena 1.Segundo o representante, os tripulantes "fisicamente estão bem", tendo apenas um elemento sofrido ferimentos ligeiros na saída da unidade hoteleira que sofreu os danos no sismo. Apesar de não sofrerem ferimentos graves, os tripulantes estão "emocionalmente abalados, stressados, assustados e desejosos de voltar para Portugal", acrescentou Ricardo Penarróias. "Estão só com a roupa no corpo, não têm documentação nenhuma neste momento porque tiveram de sair à pressa, como é natural", acrescentou.O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, confirmou à Antena 1 que os tripulantes da TAP presentes no país sofreram "ligeiros ferimentos" mas já estão alojados. .Sismos na Venezuela. Governo sem conhecimento de vítimas portuguesas até ao momento.Sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na Venezuela. Novo balanço aponta para pelo menos 164 mortos e 971 feridos