Governo confirma a morte de um cidadão português

O Mnistério dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte de um cidadão português nos sismos na Venezuela.A vítima mortal é um homem, que foi retirado dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital..Anteriormente, Paulo Rangel admitira que "infelizmente", poderíamos vir a ter "algumas más notícias" à medida que as horas passam, "porque a projeção dos especialistas é que podemos chegar aos milhares de mortos". "E, se for assim, a probabilidade de haver pessoas com ligação a Portugal é maior", afirmou.Nessa altura, o ministro dava conta da existência de uma família de quatro pessoas em La Guaira que estaria desaparecida, havendo a possibilidadede estar sob escombros. O governante referia ainda a possibilidade da existência de uma portuguesa desaparecida na zona de Caracas".Na Venezuela vive uma das mais importantes comunidades portuguesas no mundo e a segunda maior da América Latina. É maioritariamente oriunda do arquipélago da Madeira, mas também da região centro (Aveiro) e norte (Porto) do país, segundo dados oficiais.Estima-se que vivam na Venezuela 1,2 milhões de portugueses e luso-descendentes.