Venezuelanos olham para um edifício danificado pelo duplo sismo de dia 24 de junho.
Venezuelanos olham para um edifício danificado pelo duplo sismo de dia 24 de junho.FOTO: EPA/RONALD PENA R
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Sismo de 1812 teve impacto político na Venezuela. O que acontecerá depois deste duplo abalo?

O “castigo divino” do terramoto na Quinta-Feira Santa de 1812 contribuiu para a queda da Primeira República. Oposição ao regime atual denuncia agora “décadas de destruição institucional”.
Susana Salvador
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