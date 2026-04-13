”Não se combatem os fascistas nas ruas, combatem-se com políticas que respondam às exigências do povo”
Foto: Paulo Spranger
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”Não se combatem os fascistas nas ruas, combatem-se com políticas que respondam às exigências do povo”

Em Lisboa para um debate na Embaixada de França sobre o tema “Ordem ou desordem internacional: o regresso dos anos 30?”, o historiador Christophe Prochasson falou ao DN da ascensão da extrema-direita atual, mas também da extrema-esquerda. Em França e no mundo.
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