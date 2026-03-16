Pierre-Henri Tavoillot foi o convidado da conferência BEIRA Inverno, que teve como tema “A Política, entre o Poder e a Impotência”.
Pierre-Henri Tavoillot foi o convidado da conferência BEIRA Inverno, que teve como tema “A Política, entre o Poder e a Impotência”.DR
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“A França Insubmissa faz o elogio da violência mais do que o Reagrupamento Nacional”

Convidado da conferência BEIRA Inverno, que teve como tema “A Política, entre o Poder e a Impotência” e decorreu a 7 de março em Viseu, Pierre-Henri Tavoillot, presidente do Collège de Philosophie e professor da Universidade Paris-Sorbonne, falou ao DN sobre o papel da França numa Europa confrontada a cada vez mais desafios.
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