“Estou mais preocupado com a AfD na Alemanha do que com Meloni”
"Estou mais preocupado com a AfD na Alemanha do que com Meloni"

Antes da mesa-redonda “What Institutions Truly Subvert Democracy?”, no próximo dia 5 na Nova-FCSH, Michael Meyer-Resende, diretor executivo da Democracy Reporting International, conversou com o DN sobre democracia, as ameaças que esta sofre e como a Europa a deve proteger.
