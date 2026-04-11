Netanyahu: ofensiva contra o Irão "ainda não terminou". Dois navios dos EUA em desminagem no estreito de Ormuz

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou este sábado (11), pela televisão, que a campanha militar contra o Irão "ainda não terminou", apesar das negociações de cessar-fogo que decorrem atualmente no Paquistão. Num discurso de 13 minutos, noticiado pela CNN e dirigido ao público interno, Netanyahu afirmou que Israel alcançou "resultados históricos", destacando a eliminação da liderança de topo de Teerão e a destruição das suas capacidades nucleares e de mísseis.Sobre as reservas de urânio enriquecido do Irão, o líder israelita foi taxativo, assegurando que estas serão removidas através de um acordo ou "por outros meios". Netanyahu afirmou ainda que o regime iraniano está "enfraquecido" e a "implorar por um cessar-fogo" para garantir a sua própria sobrevivência. No entanto, o tom triunfalista do líder israelita contrasta com as sondagens nacionais realizadas na última semana, que indicam que a maioria dos israelitas não acredita numa vitória de Israel e dos EUA nesta guerra.A par da situação com o Irão, Netanyahu anunciou ter aprovado conversações diretas com o Líbano, agendadas para a próxima semana em Washington. O governante sublinhou que qualquer entendimento terá de incluir o desarmamento do Hezbollah e resultar num acordo de paz real e duradouro.