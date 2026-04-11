Negociações em curso em Islamabad. Paquistão destaca compromisso para "dialogar de forma construtiva"

Donald Trump repetiu este sábado as críticas a países aliados e as conquistas dos EUA na operação Fúria Épica, referindo, por exemplo, que a Marinha iraniana e a Força Aérea foram "dizimadas". "As fábricas de mísseis e drones foram praticamente destruídas, juntamente com os próprios mísseis e drones", escreveu em mais uma mensagem na Truth Social, onde também mencionou a morte dos "antigos 'líderes'" do regime de Teerão."Estamos agora a iniciar o processo de limpeza do estreito de Ormuz como um favor a países de todo o mundo, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha e muitos outros", anunciou o presidente norte-americano. "Incrivelmente, eles não têm a coragem nem a vontade de fazer este trabalho por conta própria", criticou Trump, referindo que "navios petroleiros vazios de muitas nações estão" a "dirigir-se para os EUA para se abastecerem de petróleo".