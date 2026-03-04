Internacional

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz

Acompanhe aqui o quinto dia da operação militar lançada pelos EUA e Israel contra o Irão. Retaliação de Teerão tem atingido vários países da região e bases militares norte-americanas.
NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Costa manifesta "total solidariedade da UE" com Espanha

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou esta quarta-feira "total solidariedade" com Espanha, depois das criticas do presidente dos EUA ter considerado o país vizinho um aliado "terrível".

"Acabei de ter uma conversa telefónica com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para expressar a total solidariedade da UE com Espanha", lê-se na nota partilhada nas redes sociais.

Refira-se que, na terça-feira, o presidente dos EUA ameaçou cortar relações comerciais com o país vizinho, que recusou o uso das suas bases militares nos ataques ao Irão.

Já esta quarta-feira, num discurso ao país, Sánchez afirmou que a posição de Espanha é de "não à guerra".

Segundo António Costa, a "UE garantirá sempre que os interesses dos seus Estados-Membros sejam plenamente protegidos".

"Reafirmamos o nosso firme compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem baseada em regras em todo o mundo", declarou o presidente do Conselho Europeu.

Mais de mil pessoas morreram no Irão nos ataques lançados desde sábado

Pelo menos 1045 pessoas morreram desde sábado no Irão na sequência dos ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos da América (EUA), afirmou a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana.

“Até agora, 1.045 pessoas morreram como mártires e foram sepultadas, nos ataques militares dos Estados Unidos e do regime usurpador de Israel contra a nossa pátria islâmica”, lê-se em comunicado.

Lusa

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco, diz Ancara 

Um míssil balístico lançado a partir do Irão em direção ao espaço aéreo da Turquia foi abatido pelas defesas aéreas da NATO, informou esta quarta-feira o Ministério da Defesa turco, de acordo com a Reuters.

A defesa aérea e antimíssil da Aliança Atlântica abateu o míssil lançado pelo Irão no leste do Mar Mediterrâneo.

“Um míssil lançado do Irão, atravessando o espaço aéreo do Iraque e da Síria e seguindo em direção ao nosso espaço aéreo a partir da região de Hatay, foi destruído pelos sistemas de defesa aérea da NATO”, lê-se num comunicado das autoridades turcas.

Turquia diz defender "a estabilidade e a paz regional", mas afirma que tomará todas as medidas para defender o país de "forma decisiva e sem hesitações". "Reiteramos que o nosso direito de responder a qualquer ato hostil dirigido contra o nosso país está reservado", indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

"Apelamos a todas as partes para que se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito na região", apelou Ancara.

A Aliança Atlântica já veio "condenar" o lançamento do míssil por parte do Irão em direção ao espaço aéreo da Turquia.

"A NATO mantém-se firme ao lado de todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irão continua os seus ataques indiscriminados em toda a região. A nossa postura de dissuasão e defesa continua forte em todos os domínios, incluindo no que diz respeito à defesa aérea e antimísseis", afirmou o porta-voz da aliança militar Allison Hart.

Macron convoca novo Conselho de Defesa e Segurança

O presidente de França, Emmanuel Macron, convocou para a noite desta quarta-feira um novo Conselho de Defesa e Segurança, avançam os media franceses.

A situação no Médio Oriente vai ser abordada, disse porta-voz do governo, Maud Bregeon, durante a conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

Cerimónias fúnebres de Ali Khamenei adiadas

As cerimónias fúnebres de Ali Khamenei, que liderou o Irão durante 36 anos antes de ser morto no sábado em ataques aéreos israelitas e norte-americanos, foram adiadas.

Estas cerimónias deveriam ter início na noite desta quarta-feira, 4 de março, e durar três dias, segundo a agência de notícias IRNA. No entanto, a televisão estatal iraniana informou que a cerimónia de luto por Khamenei foi adiada e será realizada mais tarde, após intensos ataques contra Teerão.

Leia mais aqui

Imagens de satélite indicam que não há danos nas instalações nucleares do Irão 

As mais recentes imagens de satélite disponíveis indicam que não há danos nas instalações nucleares do Irão, segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês).

Nesse sentido, informa a agência das Nações Unidas, "não existe risco de libertação radiológica neste momento", embora revele que "junto à central nuclear de Isfahan são visíveis danos em dois edifícios".

"Não foi detetado qualquer impacto adicional em Natanz após os danos anteriormente relatados", não tendo sido identificado "qualquer impacto noutras instalações nucleares, incluindo a central nuclear de Bushehr", diz ainda a IAEA.

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica reitera o "apelo à máxima contenção" para evitar qualquer risco de acidente nas instalações com material nuclear.

Rússia disposta a fornecer mais crude à China e à Índia devido à guerra no Irão

A Rússia admitiu hoje aumentar o fornecimento de petróleo à China e à Índia, que poderão ser afetadas pela subida dos preços do crude devido à guerra no Irão e ao bloqueio do estreito de Ormuz.

“Estamos sempre prontos, o nosso petróleo tem procura. Se comprarem, venderemos”, afirmou o vice-primeiro-ministro russo Alexandr Novak, citado pela agência estatal russa TASS, quando questionado sobre a disponibilidade de Moscovo para aumentar os envios de crude para estes países.

Na véspera, o Governo da Índia manifestou preocupação com o impacto económico que a escalada do conflito no Médio Oriente poderá ter nas cadeias de abastecimento comercial e energético do país, o que poderá levar Nova Deli a procurar novas fontes de fornecimento.

Também a China alertou que “adotará as medidas necessárias para proteger a sua própria segurança energética”.

Pequim, que obtém uma parte significativa do seu petróleo do Médio Oriente, tem diversificado nos últimos anos as fontes de abastecimento e aumentado a produção interna, embora o trânsito pelo estreito de Ormuz continue a ser um fator importante para a estabilidade dos seus fornecimentos.

O estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao oceano Índico, é um dos principais pontos estratégicos do transporte energético mundial.

Na terça-feira, o general da Guarda Revolucionária iraniana Ebrahim Yabari afirmou que Teerão não permitirá que passe “nem uma gota de petróleo” pelo estreito e ameaçou que “qualquer navio que tente cruzar o estreito de Ormuz será incendiado”.

Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que, “se necessário”, a Marinha norte-americana começará a escoltar navios petroleiros na região.

Lusa

Síria terá encerrado passagem fronteiriça com o Líbano

A Reuters avança que a Síria terá encerrado a passagem fronteiriça com o Líbano. Decisão da Autoridade Portuária Terrestre e Marítima da Síria ocorreu após receber um aviso de que Israel poderia atacar o posto fronteiriço.

As chegadas através desta passagem fronteiriça mantêm-se enquanto houver sírios que pretendam sair do Líbano devido ao agravamento da situação.

De referir que novos ataques israelitas atingiram o Líbano durante a madrugada de hoje, segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), que reportou quatro mortes na cidade de Baalbek, no leste do país.

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Cerimónias fúnebres de Ali Khamenei adiadas

Israel reivindica abate de avião e estima que Teerão mantém "capacidades significativas"

O Exército israelita anunciou hoje ter abatido um caça iraniano Yak-130 sobre Teerão, acrescentando que o Irão ainda possui "capacidades significativas" para lançar mísseis contra Israel.

O porta-voz do Exército israelita, brigadeiro-general Effie Defrin, disse a uma televisão de Israel que foram destruídos nos últimos dias várias dezenas de lançadores de mísseis iranianos mas, acrescentou, o regime de Teerão ainda possui "capacidades significativas".

Por outro lado, o mesmo porta-voz alertou que a defesa de Israel "não é impenetrável".

Os militares israelitas anunciaram ainda que atacaram uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.

Lusa

Irão estará prestes a escolher novo líder supremo

O Irão estará prestes a escolher o novo líder supremo, depois da morte do ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, num ataque no passado sábado, dia em que foi lançada a operação militar dos EUA e de Israel.

"Estamos perto de uma conclusão", disse o ayatollah Ahmad Khatami, na televisão estatal, membro da Assembleia de Peritos do Irão, noticia a Reuters.

Recorde-se que o ministro da Defesa de Israel avisou que o próximo líder supremo do Irão será "alvo de eliminação".

Mojtaba Khamenei, filho de Khamenei, terá sobrevivido aos ataques e está entre os candidatos para ser o novo líder supremo da República Islâmica do Irão, segundo a imprensa internacional.

Ataque de submarino a um navio iraniano na costa do Sri Lanka faz pelo menos 32 feridos

Foi reportado esta quarta-feira um ataque de submarino a um navio do Irão na costa do Sri Lanka, avançou a Reuters.

Um porta-voz da Marinha do Sri Lanka disse que operações de busca e salvamento estão a decorrer e que há pelo menos 32 marinheiros feridos.

Antes, a Reuters, que citou fontes do Ministério da Defesa, noticiou que 101 pessoas estavam desaparecidas como resultado deste ataque, mas o porta-voz da Marinha do Sri Lanka disse que a informação não estava correta.

Sánchez diz que posição de Espanha é de "não à guerra". Apelou ao fim das hostilidades e pede regresso ao diálogo

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que é clara a posição do país: É de "não à guerra".

Num discurso à nação, Sánchez afirmou que "não se pode brincar com o destino de milhões de pessoas" e exigiu uma solução diplomática para o fim do conflito.

"Não se pode responder a uma ilegalidade com outra. É assim que começam os maiores desastres da história da humanidade", defendeu.

Apelou ao fim das hostilidades e pediu o regresso ao diálogo. "A nossa posição não é ingénua, pelo contrário, é coerente, não vamos ser cúmplices de algo que é mau para o mundo e contrário aos nosso interesses simplesmente por medo de represálias de alguém", disse.

Sánchez avisou para a possibilidade de uma guerra longa, com "consequências graves à escala global".

Na terça-feira, o presidente dos EUA disse que Espanha tem sido um aliado "terrível". Donald Trump ameaçou mesmo cortar relações comerciais com o país vizinho, depois de Madrid recusar o uso de bases militares em Espanha para ataques contra o Irão.

Israel alertou população sobre ataques aéreos contra prédios no sul de Beirute

O Exército israelita alertou hoje os moradores de três edifícios do sul de Beirute que vão ser alvos da aviação de combate, alegando que os prédios pertencem à milícia xiita Hezbollah.

O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, disse que os residentes devem afastar-se dos prédios "pelo menos 300 metros". 

A declaração divulgada nas redes sociais foi acompanhada de um mapa que assinala a vermelho os edifícios e a zona, no sul da capital do Líbano, que vai ser alvo da Força Aérea israelita. 

Os alertas referiram-se sobretudo aos moradores do bairro de Laylaki.

O outro aviso anterior dizia respeito a dois edifícios, também a sul de Beirute.

Novos ataques israelitas atingiram o Líbano durante a madrugada de hoje, segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), que reportou quatro mortes na cidade de Baalbek, no leste do país.

O Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, realizou uma série de ataques na segunda-feira, quando o grupo xiita atacou posições israelitas em retaliação pela morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Lusa

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Pentágono informou que Khamenei foi morto em operações israelitas

Kuwait anuncia morte de menina de 11 anos após queda de destroços de drone

O Kuwait anunciou hoje a morte de uma menina de 11 anos atingida por destroços de um drone numa zona residencial da capital do emirado, numa altura em que o Irão continuava ataques de retaliação contra países do Golfo.

As equipas de resgate tentaram reanimar a criança durante o transporte para o hospital, mas "não resistiu aos ferimentos", disse o Ministério da Saúde do Kuwait, em comunicado, sem especificar a nacionalidade da vítima.

Na segunda-feira, o exército do Irão tinha anunciado ataques contra base aérea norte-americana de Ali Al-Salem no Kuwait e a navios no oceano Índico em retaliação pela morte do líder supremo Ali Khamenei, no sábado.

Mísseis das “forças terrestres e navais do exército, operando a partir de vários locais, visaram a base aérea norte-americana Ali Al-Salem no Kuwait, bem como navios inimigos no norte do oceano Índico”, disse Teerão.

Os militares disseram que foram usados “15 mísseis de cruzeiro”, indicou um comunicado citado pela agência de notícias France-Presse.

Lusa

Israel diz que próximo líder supremo será "alvo de eliminação"

O ministro da Defesa de Israel ameaçou hoje quem quer que o Irão escolha para ser o próximo líder supremo do país, dizendo que será "alvo de eliminação". Israel Katz fez a declaração na rede social X.

"Todo o líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar e liderar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos, o mundo livre e os países da região, e oprimir o povo iraniano — será alvo de eliminação", escreveu.

Israel atacou na terça-feira um edifício associado à Assembleia de Peritos do Irão, que vai escolher o novo líder supremo. Israel matou o 'ayatollah' Ali Khamenei, de 86 anos, num ataque no sábado que deu início à guerra.

A Guarda da Revolução do Irão afirmou hoje ter disparado aproximadamente 40 mísseis contra alvos norte-americanos e israelitas, no quinto dia de ataques de retaliação após ataques contra território iraniano.

"Há algumas horas, a 17ª vaga da Operação Honest Promise-4 foi realizada com o lançamento de mais de 40 mísseis pelas forças da Guarda da Revolução Islâmica contra alvos americanos e sionistas [israelitas]", declarou a Guarda, num comunicado lido na televisão estatal iraniana.

As sirenes de alerta aéreo soaram em Israel antes dos lançamentos de mísseis durante a manhã, mas não houve registo de feridos, segundo os serviços de emergência israelitas.

Por seu turno, o exército de Israel anunciou hoje ter atacado dezenas de alvos no Irão, incluindo centros de comando em Teerão, segundo um comunicado.

"Há pouco tempo, a Força Aérea israelita, guiada por informações de inteligência, concluiu mais uma onda de ataques contra centros de comando do regime terrorista iraniano em Teerão", referiu o comunicado.

"No âmbito destes ataques, o exército lançou dezenas de munições contra centros de comando da Segurança Interna" do Irão, da Guarda da Revolução e da força paramilitar Basij, acrescentou o comunicado.

Durante a noite, o exército lançou uma "onda generalizada de ataques" contra o Irão, após bombardeamentos de mísseis em território israelita.

Lusa

EUA permitem que pessoal não essencial abandone Chipre

Os Estados Unidos anunciaram na hoje que autorizaram a saída do pessoal não essencial do Chipre, onde uma base militar dos Estados Unidos foi alvo de um ataque iraniano na segunda-feira.

O Departamento de Estado "autorizou que funcionários não essenciais do governo norte-americano" e as famílias "deixassem o Chipre" devido a preocupações de segurança, afirmou a embaixada dos EUA em Nicósia.

Na terça-feira, o primeiro‑ministro britânico, Keir Starmer, anunciou que o Reino Unido vai enviar para Chipre um navio da Marinha britânica, juntamente com helicópteros equipados com capacidades de contramedidas contra drones.

Numa mensagem publicada na rede social X, Starmer adiantou ter informado o presidente de Chipre do envio dos meios militares para a ilha mediterrânea e membro da União Europeia (UE), que acolhe uma base militar britânica que foi alvo de drones iranianos.

"O Reino Unido está totalmente empenhado na segurança de Chipre e do pessoal militar britânico ali destacado”, escreveu o chefe do Governo, sublinhando que "as operações defensivas continuam".

Keir Starmer acrescentou ainda que o país "agirá sempre no interesse do Reino Unido e dos seus aliados".

O navio de guerra mobilizado, o “HMS Dragon”, tem como principal missão a defesa antiaérea com radares e um sistema de mísseis antiaéreos.

Chipre acolhe duas bases militares soberanas britânicas, remanescentes do período colonial, que mantêm importância estratégica no Mediterrâneo oriental. 

Lusa

Drone abatido perto do aeroporto da capital do Iraque

Um drone foi abatido hoje perto do aeroporto internacional da capital do Iraque, Bagdade, um dia depois de outra aeronave não tripulada ter sido neutralizada na mesma zona, disseram duas fontes da segurança iraquiana.

O aeroporto inclui uma base militar que alberga conselheiros dos Estados Unidos (EUA) e que anteriormente albergava tropas da coligação liderada pelos EUA.

"Um drone foi abatido perto do aeroporto de Bagdade, sem causar vítimas ou danos materiais", disse uma fonte à agência de notícias France-Presse, com outra fonte a confirmar o incidente.

Também a emissora do Qatar Al Jazeera avançou com um ataque de um drone contra as instalações norte-americanas perto do aeroporto, que serviam de apoio logístico à Embaixada dos EUA no Iraque,

Na noite de terça-feira, um drone tinha sido intercetado perto do aeroporto de Bagdade.

As forças de segurança tinham anunciado algumas horas antes que tinham apreendido nove foguetes e um lançador, que estavam prontos para serem utilizados para atacar o aeroporto.

A base militar norte-americana em Erbil, capital do Curdistão iraquiano, foi também alvo de "dezenas de drones", reivindicados pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, incluindo o assassínio do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país.

Além disso, na terça-feira, um ataque semelhante foi realizado contra a base militar iraquiana de Salah ad-Din.

De seguida, a base aérea Imam Ali em Nasiriyah, no sudeste do país, foi bombardeado, num incidente que já está a ser investigado pelas autoridades, segundo o portal de notícias iraquiano Shafaq.

Lusa

Guarda Revolucionária do Irão garante "controlo total" do estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irão garantiu hoje que tem "controlo total" do estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento crucial para o comércio global de petróleo à entrada do Golfo Pérsico.

"Atualmente, o estreito de Ormuz está sob o controlo total da Marinha da República Islâmica", disse Mohammad Akbarzadeh, um alto funcionário naval da Guarda, num comunicado citado pela agência de notícias estatal iraniana Fars.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na terça-feira que a Marinha norte-americana poderia escoltar os petroleiros através do estreito de Ormuz "se necessário".

Lusa

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Combustíveis terão aumento certo e elevado: seria de 13 cêntimos se a atualização fosse esta terça-feira

Líbano anuncia 11 mortos em ataques israelitas no sul de Beirute e Baalbek

Ataques israelitas mataram pelo menos 11 pessoas hoje no Líbano, no sul de Beirute e em Baalbek, anunciaram o Ministério da Saúde e a imprensa estatal, no quinto dia da guerra na região.

O Líbano foi arrastado na segunda-feira para o conflito, após um primeiro ataque contra Israel pelo movimento pró-Irão Hezbollah, que afirmou querer vingar a morte do líder iraniano Ali Khamenei na operação israelo-americana contra o Irão.

Ao sul da capital libanesa, “ataques do inimigo israelita contra as regiões de Aramoun e Saadiyat” causaram seis mortos e oito feridos “de acordo com um balanço preliminar”, anunciou o Ministério da Saúde libanês, num comunicado.

Em imagens da agência de notícias France-Presse tiradas em Aramoun, veículos de emergência estão reunidos à noite, enquanto socorristas transportam uma maca.

No leste do Líbano, na cidade de Baalbek, de maioria xiita, cinco pessoas foram mortas e outras 15 ficaram feridas hoje num ataque israelita contra um edifício de quatro andares, informou a Agência Nacional de Informação libanesa.

Operações estão em curso para encontrar três pessoas ainda desaparecidas, informou a agência de notícias oficial.

Além disso, em Hazmieh, nos subúrbios a sudeste de Beirute, um ataque aéreo israelita atingiu "um hotel" e ambulâncias foram enviadas para o local, informou a mesma agência, mas sem mencionar vítimas.

O exército israelita apelou esta manhã a 13 cidades e aldeias do sul do Líbano para que sejam evacuadas "de imediato" antes dos ataques contra o Hezbollah.

Lusa

Estados Unidos testam novo drone kamikaze

Os Estados Unidos estão a aproveitar os ataques massivos que realizam desde sábado contra o Irão para testar um novo drone kamikaze norte-americano.

O Pentágono confirmou que o drone, denominado LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System ou Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo) está a ser utilizado nos ataques juntamente com bombardeiros estratégicos, caças e mísseis de cruzeiro.

O Exército norte‑americano reconhece que o drone foi inspirado Shahed‑136 iraniano, frequentemente utilizado pela Rússia contra a Ucrânia.

O Comando Central norte-americano (Centcom) anunciou estar a utilizar pela primeira vez na história estes drones kamikaze no mesmo dia em que os EUA, juntamente com Israel, lançaram os primeiros mísseis e drones contra alvos iranianos.

“Estes drones de baixo custo, modelados a partir dos drones Shahed do Irão, estão agora a infligir represálias fabricadas nos Estados Unidos”, afirmou o Centcom nas redes sociais.

De acordo com as autoridades militares norte‑americanas, o sistema faz parte de uma nova estratégia baseada em drones de baixo custo e descartáveis, que podem ser rapidamente lançados em grandes quantidades, uma tática inspirada nas lições da guerra na Ucrânia, onde milhares de drones económicos estão a ser utilizados por ambos os lados.

Lusa

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Drones Shahed: são lentos, são barulhentos, mas estão a causar muitos estragos no Golfo

Seis mortos em ataques israelitas no sul de Beirute

Ataques israelitas contra duas cidades situadas a sul da capital libanesa, Beirute, causaram seis mortos, anunciou hoje o Ministério da Saúde libanês.

O ministério indica num comunicado que "os ataques do inimigo israelita contra as regiões de Aramoun e Saadiyat" causaram seis mortos e oito feridos, "de acordo com um balanço preliminar".

A agência de notícias libanesa NNA anunciou que ataques aéreos atingiram hoje "um prédio de quatro andares ao amanhecer" na cidade de Baalbek, no leste do país, causando um número indeterminado de mortos.

A mesma agência indicou que "um ataque aéreo israelita atingiu um hotel em Hazmieh", nos subúrbios a sudeste da capital, acrescentando que "foram enviadas ambulâncias para o local".

O Líbano tornou-se um novo campo de batalha no conflito entre o Irão, Israel e os Estados Unidos, desencadeado pelo ataque israelo-americano contra Teerão no sábado.

Lusa

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Trump contraria Rubio e assume ter decidido ataque em resultado da sua convicção

EUA dizem que ataques destruíram centenas de mísseis balísticos e toda a Marinha do Irão

O Comando Central das forças armadas norte-americanas (CENTCOM) reivindicou hoje ter afundado “toda a Marinha de guerra” iraniana e destruído centenas de mísseis balísticos desde o início dos ataques contra o Irão no sábado.

Num vídeo de atualização publicado nas redes sociais, o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, afirmou que os ataques lançados em conjunto com Israel atingiram 2000 alvos e permitiram, nas primeiras 100 horas de operações, “degradar severamente as defesas aéreas iranianas”.

“E não iremos parar, vamos continuar a conduzir operações dinâmicas direcionadas contra os lançadores móveis de mísseis balísticos para destruir o que caracterizaria como a capacidade remanescente de lançamento” do Irão, afirma Cooper.

Numa missão num porto militar no sul do Irão, dezenas de bombardeiros norte-americanos “afundaram toda a Marinha iraniana”, com 17 navios destruídos, "incluindo o mais operacional submarino iraniano”. 

“Durante décadas, o regime do Irão assediou a navegação internacional. Hoje, não há um único navio iraniano a navegar no Golfo Arábico, Estreito de Ormuz ou no Golfo de Omã”, afirma Cooper. 

Além de navios e centenas de mísseis balísticos, também foram destruídos ‘drones’, segundo o responsável do CENTCOM.

As operações têm envolvido o maior dispositivo militar norte-americano mobilizado na região “na última geração”, bombardeiros furtivos B-1 e B-2, e mais recentemente B-52, que visaram centros de comando e controlo das forças iranianas.

“A capacidade do Irão está a declinar e a nossa capacidade a aumentar”, afirma Cooper. 

Em resposta, adiantou, Teerão disparou 500 mísseis balísticos e 2000 drones, visando alvos civis “indiscriminadamente”

Lusa

Mais de 9000 cidadãos dos EUA abandonaram Médio Oriente

Mais de 9000 cidadãos norte-americanos abandonaram o Médio Oriente devido ao conflito iniciado no sábado com os ataques ao Irão por Estados Unidos e Israel, anunciou o presidente Donald Trump.

Numa mensagem na rede Truth Social na terça-feira, Trump incentivou os norte-americanos na região que desejam regressar a casa a registarem-se no site do Departamento de Estado para receberem "opções de viagem".

O governo norte-americano, adiantou, está a fretar voos e a assegurar opções comerciais para apoiar os seus cidadãos.

A mensagem de Trump surge no meio de críticas da oposição democrata ao governo pela falta de planeamento para retirada de norte-americanos antes do início da Operação “Fúria Épica”, no sábado.

A região, que alberga importantes aeroportos como Doha e Dubai, enfrenta encerramentos e restrições de espaço aéreo após os ataques israelitas e norte-americanos ao Irão, que resultaram na morte do Líder Supremo Ali Khamenei, bem como ataques de retaliação iranianos.

O secretário de Estado Marco Rubio confirmou na terça-feira que entre 1500 e 1600 norte-americanos solicitaram assistência para abandonarem a região, afirmando que "levará algum tempo" para prestar ajuda devido aos encerramentos do espaço aéreo anunciados pelos países da região.

Na segunda-feira, os Estados Unidos instaram os seus cidadãos a abandonarem cerca de quinze países do Médio Oriente, incluindo Israel, Jordânia e Egito.

Além disso, Washington fechou as suas embaixadas no Kuwait e na Arábia Saudita em resposta a ataques iranianos.

Lusa

Exército norte-americano divulga identidades de quatro soldados mortos no Kuwait

O Exército norte-americano divulgou na terça-feira os nomes dos quatro militares que morreram no domingo no Kuwait após a explosão de um drone iraniano, num dos mais recentes incidentes do conflito no Médio Oriente.

Entre as vítimas mortais estão o capitão Cody Khork, de 35 anos, da Florida, o sargento Noah Tietjens, de 42 anos, do Nebrasca, a sargento Nicole Amor, de 39 anos, do Minnesota e o sargento Declan Coady, de 20 anos, de Iowa, de acordo com informações divulgadas pelo Exército dos EUA.

Os quatro militares estavam colocados no Comando de Sustentação, unidade responsável pelo apoio logístico.

O Exército enfatizou que, ao divulgar os seus nomes, procura reconhecer os seus serviços e homenagear os membros das forças armadas que perderam a vida em combate.

Segundo um comunicado oficial, o incidente continua sob investigação para determinar as circunstâncias exatas que levaram à explosão e à morte dos soldados, enquanto as operações na região continuam sob rigorosas medidas de segurança.

O ataque ocorreu no domingo no porto de Shuaiba, onde se encontra um centro de operações táticas dos EUA.

O drone atingiu a instalação depois de contornar as defesas aéreas, de acordo com o Comando Central.

Os nomes dos outros dois soldados norte-americanos que morreram no ataque no fim de semana não foram divulgados porque as suas famílias ainda não foram notificadas, segundo os meios de comunicação social norte-americano.

Lusa

Quinto dia da operação militar dos EUA e de Israel contra o Irão

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos no quinto dia da operação militar dos EUA e Israel, lançada no sábado, contra o Irão. Teerão tem estado a responder com vários ataques na região que visaram representações diplomáticas e bases militares dos Estados Unidos.

Veja como foi o dia de ontem:

NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz
Míssil atinge base dos EUA no Qatar. Trump admite pôr Marinha a escoltar petroleiros no estreito de Ormuz
EUA
Israel
Irão
Operação Fúria Épica

