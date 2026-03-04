NATO terá abatido míssil em direção ao espaço aéreo turco. Teerão garante controlo total do estreito de Ormuz

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou esta quarta-feira "total solidariedade" com Espanha, depois das criticas do presidente dos EUA ter considerado o país vizinho um aliado "terrível"."Acabei de ter uma conversa telefónica com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para expressar a total solidariedade da UE com Espanha", lê-se na nota partilhada nas redes sociais.Refira-se que, na terça-feira, o presidente dos EUA ameaçou cortar relações comerciais com o país vizinho, que recusou o uso das suas bases militares nos ataques ao Irão. Já esta quarta-feira, num discurso ao país, Sánchez afirmou que a posição de Espanha é de "não à guerra".Segundo António Costa, a "UE garantirá sempre que os interesses dos seus Estados-Membros sejam plenamente protegidos"."Reafirmamos o nosso firme compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem baseada em regras em todo o mundo", declarou o presidente do Conselho Europeu.