Drones Shahed: são lentos, são barulhentos, mas estão a causar muitos estragos no Golfo
Internacional

Drones Shahed: são lentos, são barulhentos, mas estão a causar muitos estragos no Golfo

Do Bahrein ao Kuwait, passando pelos Emirados Árabes Unidos, foram vários os países que o Irão atingiu com os Shahed 136. Com 3,5 metros de comprimento, envergadura de asas de 2,5 metros e um alcance de cerca de dois mil quilómetros, estes aparelhos ganharam notoriedade ao serviço da Rússia na guerra na Ucrânia.
Publicado a
Loading content, please wait...
Internacional
Guerra no Médio Oriente
Drones
Irão
edição impressa
shahed
Diário de Notícias
www.dn.pt