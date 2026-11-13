Merz pede a Trump que não haja surpresas nas negociações com Putin

O chanceler alemão instou Donald Trump para não fazer qualquer surpresa durante as negociações sobre a guerra na Ucrânia com Vladimir Putin, agendadas para a próxima semana, na China.

"Alguns aqui em Dublin temem que isto se possa transformar num 'segundo momento de Anchorage'", disse Friedrich Merz, em alusão à cimeira Trump-Putin em Anchorage, no Alasca, que os líderes europeus consideraram um momento potencialmente crucial nos esforços para pôr fim à guerra.

"Por isso, quero deixar a nossa mensagem aos Estados Unidos muito clara: por favor, sem surpresas. Continuem a jogar como parte da 'Equipa Europa' e da 'Equipa Ucrânia'", apelou o líder germânico, que está a pressionar os líderes da União Europeia para que se comprometam a apoiar a Ucrânia no âmbito das negociações sobre o orçamento de longo prazo do bloco.

Merz referiu que a proposta recebeu um amplo apoio, embora ainda esteja longe de ser alcançado um acordo.

"Após reuniões entre representantes dos EUA e da Rússia em Abu Dhabi esta semana, espera-se que as negociações de paz substanciais comecem nas próximas semanas, pela primeira vez com participação europeia", afirmou o chanceler, que rejeitou os apelos russos para colocar a arquitetura de segurança europeia no centro das negociações, argumentando que esta estrutura já existe sob a forma da NATO: "A Rússia quer discutir questões de uma arquitetura de segurança europeia. Não precisamos de discutir isso, já existe. A Rússia é que não tem respeitado isso".

"As próximas discussões devem centrar-se numa questão central: dentro de que quadro pode ser garantida a segurança da Ucrânia uma vez alcançada a paz? Primeiro, porém, precisamos de facto de alcançar essa paz", prosseguiu o líder do Governo da Alemanha.