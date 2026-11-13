UE escolhe representante para negociar com a Rússia. Von der Leyen considera evidente ter Europa incluída
Os líderes da União Europeia (UE) vão reunir-se esta sexta-feira, 13 de novembro, para uma cimeira informal do Conselho Europeu, na qual vai ser discutida a representação do bloco em eventuais negociações de paz sobre a Ucrânia.
A presidente da Comissão Europeia considerou esta sexta-feira evidente que a Europa esteja incluída nas negociações, para salvaguardar os seus próprios interesses e apoiar Kiev.
“É evidente que a Europa deve estar incluída nas negociações de paz, não só para salvaguardar os nossos interesses, mas também para apoiar a Ucrânia”, afirmou Ursula von der Leyen numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, à chegada à cimeira, que decorre em Dublin.
Von der Leyen saudou ainda o acordo entre a Ucrânia e a Rússia para a troca de prisioneiros e voltou a prometer apresentar, nas próximas semanas, uma proposta para a União Europeia encontrar financiamento para colmatar o défice orçamental da Ucrânia para 2027, além de avançar com o 22.º pacote de sanções contra Moscovo.
Estas declarações de Von der Leyen foram feitas depois de, na quinta-feira à noite, os Estados Unidos e a Ucrânia terem defendido que as negociações de paz na Ucrânia devem envolver a partir de agora os países europeus, após um encontro entre os enviados especiais dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, e o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Dublin.
A questão da presença dos europeus na mesa de negociações sobre a Ucrânia foi um dos principais temas abordados pelos líderes da UE à entrada para a cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo em Dublin.
O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, avisou que é “uma armadilha” falar com a Rússia sobre a futura arquitetura de segurança da Europa sem antes garantir que há um cessar-fogo e paz na Ucrânia.
“É uma armadilha mental falar sobre a arquitetura de segurança antes de se falar da paz. É o que o Putin tenta habitualmente fazer: pôr-nos a falar sobre assuntos internos antes de falarmos sobre o que realmente importa”, afirmou, recusando ainda a ideia de que a UE não tenha estado até ao momento presente na mesa das negociações.
“A Europa tem estado sempre atrás da mesa das negociações porque estamos a apoiar a Ucrânia. E o nosso plano é muito claro: nós não somos mediadores, porque isso implicaria, por exemplo, que levantássemos as nossas sanções” à Rússia, referiu.
Também o primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, defendeu que a Europa tem de ter mais coragem na mesa das negociações, impor as suas condições e exigir mais de Moscovo, frisando que os países da UE são mais poderosos a nível económico e militar do que a Rússia.
O líder do executivo letão manifestou, contudo, ceticismo quanto à vontade da Rússia em negociar a paz.
“Estamos a ser arrastados para uma falsa situação. Não estão dispostos a alcançar a paz, querem apenas aproveitar o inverno para causar ainda mais danos à população civil e à Ucrânia. Isto não são verdadeiras negociações de paz”, referiu.
Por sua vez, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin sugeriu que a Europa deve estar disponível para discutir a futura arquitetura de segurança do continente, referindo que a História mostra que, para haver conversações de paz, é preciso “estabelecer processos” para levar as pessoas à mesa das negociações.
“Por isso é que a perspetiva europeia é importante, para percebermos o que significa uma Ucrânia após a guerra, no contexto europeu e no contexto da NATO. Há muitas questões e conversas que têm de ser aceites e debatidas neste âmbito”, frisou, apesar de salientar que “os princípios fundamentais da arquitetura da NATO” não são negociáveis e “não vão mudar”.
O primeiro-ministro sugeriu esta quinta-feira que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ou o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso representem a União Europeia em eventuais negociações com a Rússia.
Em declarações aos jornalistas à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia, em Dublin, Luís Montenegro recordou que, no passado, tinha afirmado que havia personalidades portuguesas que poderiam assumir o papel de representar a União Europeia (UE) em eventuais negociações com a Rússia.
“Posso hoje, se quiserem, concretizar. Nós temos mais do que uma opção. Temos uma opção dentro do quadro institucional europeu, que é o presidente do Conselho Europeu, que é uma pessoa habilitada, o doutor António Costa, que pode exercer esse papel”, sugeriu.
O primeiro-ministro acrescentou, contudo, que há também “outras personalidades fora do quadro institucional, como por exemplo o doutor Durão Barroso”.
Montenegro salientou que não propõe estes nomes “por nenhuma razão de nacionalidade do representante ou do interlocutor”, frisando que o mais importante é que a União Europeia tenha uma estratégia “que possa ser protagonizada por alguém que absorve o pensamento coletivo”.
O próprio presidente do Conselho Europeu avisou esta quinta-feira que um negociador da União Europeia (UE) não pode abordar todos os assuntos sobre o continente com a Rússia, salientando que há matérias que exigem a presença de outros representantes europeus.
Em conferência de imprensa no final da cimeira da CPE, António Costa foi questionado se não teme que a conversa que os líderes da UE vão ter na sexta-feira sobre quem deve representar o bloco nas negociações com a Rússia possa expor divisões internas e alimentar a narrativa do Kremlin (presidência russa) de que os europeus não se conseguem decidir.
Na resposta, o presidente do Conselho Europeu defendeu que “não há qualquer tipo de divisão” entre os europeus, frisando que os líderes concordam em “participar nas conversas” entre a Ucrânia e a Rússia e estão a “trabalhar em equipa”.
Depois, António Costa sugeriu que vão ser necessários vários representantes europeus nas negociações com a Rússia, consoante os temas que forem discutidos, recusando que um enviado da UE possa negociar todos os assuntos com Moscovo.
Por exemplo, no caso das questões que são “relativas exclusivamente à Ucrânia”, designadamente questões territoriais, “só a Ucrânia tem legitimidade para discutir, negociar e falar”, defendeu Costa.
“Mais ninguém tem legitimidade para o fazer”, insistiu.
No que se refere a questões relativas às garantias de segurança da Ucrânia após a guerra, Costa salientou que essas garantias “foram concebidas no âmbito da Coligação dos Voluntários”, uma iniciativa concebida pela França e atualmente liderada também pelo Reino Unido e a Alemanha.
“Por isso, é natural que seja essa coligação e os seus representantes a discutirem as garantias de segurança para a Ucrânia”, referiu.
Já um representante da UE só negociaria com Moscovo as questões relacionadas com o “futuro económico da Ucrânia, da sua prosperidade e da sua integração europeia”, sublinhou Costa.
“Portanto, é muito claro que estamos disponíveis para negociar e participar nas negociações e que, naturalmente, para cada uma das diferentes matérias, temos de ter a pessoa indicada para falar em nome dos europeus”, frisou.
Ao lado de António Costa, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, disse concordar com o presidente do Conselho Europeu, considerando que a “Europa tem de ter uma voz coerente à mesa das negociações, mas essa voz não se limita à UE”.
O chefe do executivo irlandês salientou que esta quinta-feira, na reunião com os aliados da Ucrânia realizada durante a cimeira da CPE, não participaram apenas líderes da UE, mas também o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, e o do Canadá, Mark Carney.
“Há, portanto, uma perspetiva mais abrangente do continente europeu que não podemos perder de vista”, advertiu.
Micheál Martin frisou ainda que, durante as conversas que se realizaram esta quinta-feira, vários participantes destacaram que o importante não é apenas “saber quem conduz” as negociações com a Rússia, mas também definir uma “visão clara e coerente” do que deve ser a paz na Ucrânia e no continente europeu.
Os chefes de Estado e de Governo de mais de 40 países da Europa estiveram esta quinta-feira reunidos em Dublin para uma cimeira da CPE focada na segurança e competitividade do continente.