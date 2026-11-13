UE escolhe representante para negociar com a Rússia. Von der Leyen considera evidente ter Europa incluída

O primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, avisou que é “uma armadilha” falar com a Rússia sobre a futura arquitetura de segurança da Europa sem antes garantir que há um cessar-fogo e paz na Ucrânia.

“É uma armadilha mental falar sobre a arquitetura de segurança antes de se falar da paz. É o que o Putin tenta habitualmente fazer: pôr-nos a falar sobre assuntos internos antes de falarmos sobre o que realmente importa”, afirmou, recusando ainda a ideia de que a UE não tenha estado até ao momento presente na mesa das negociações.

“A Europa tem estado sempre atrás da mesa das negociações porque estamos a apoiar a Ucrânia. E o nosso plano é muito claro: nós não somos mediadores, porque isso implicaria, por exemplo, que levantássemos as nossas sanções” à Rússia, referiu.

Também o primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, defendeu que a Europa tem de ter mais coragem na mesa das negociações, impor as suas condições e exigir mais de Moscovo, frisando que os países da UE são mais poderosos a nível económico e militar do que a Rússia.

O líder do executivo letão manifestou, contudo, ceticismo quanto à vontade da Rússia em negociar a paz.

“Estamos a ser arrastados para uma falsa situação. Não estão dispostos a alcançar a paz, querem apenas aproveitar o inverno para causar ainda mais danos à população civil e à Ucrânia. Isto não são verdadeiras negociações de paz”, referiu.

Por sua vez, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin sugeriu que a Europa deve estar disponível para discutir a futura arquitetura de segurança do continente, referindo que a História mostra que, para haver conversações de paz, é preciso “estabelecer processos” para levar as pessoas à mesa das negociações.

“Por isso é que a perspetiva europeia é importante, para percebermos o que significa uma Ucrânia após a guerra, no contexto europeu e no contexto da NATO. Há muitas questões e conversas que têm de ser aceites e debatidas neste âmbito”, frisou, apesar de salientar que “os princípios fundamentais da arquitetura da NATO” não são negociáveis e “não vão mudar”.