Primeiro-ministro propõe António Costa ou Durão Barroso para negociadores da UE com a Rússia

O primeiro-ministro sugeriu esta quinta-feira, 12 de novembro, que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ou o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso representem a União Europeia em eventuais negociações com a Rússia.

Em declarações aos jornalistas à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia, em Dublin, Luís Montenegro recordou que, no passado, tinha afirmado que havia personalidades portuguesas que poderiam assumir o papel de representar a União Europeia (UE) em eventuais negociações com a Rússia.

“Posso hoje, se quiserem, concretizar. Nós temos mais do que uma opção. Temos uma opção dentro do quadro institucional europeu, que é o presidente do Conselho Europeu, que é uma pessoa habilitada, o doutor António Costa, que pode exercer esse papel”, sugeriu.

O primeiro-ministro acrescentou, contudo, que há também “outras personalidades fora do quadro institucional, como por exemplo o doutor Durão Barroso”.

Montenegro salientou que não propõe estes nomes “por nenhuma razão de nacionalidade do representante ou do interlocutor”, frisando que o mais importante é que a União Europeia tenha uma estratégia “que possa ser protagonizada por alguém que absorve o pensamento coletivo”.

Os chefes de Estado e de Governo de mais de 40 países da Europa estão reunidos em Dublin para uma cimeira da CPE focada na segurança e competitividade do continente.

Esta cimeira realiza-se na véspera de, também em Dublin, os líderes da UE se reunirem para uma cimeira informal do Conselho Europeu, na qual vai ser discutida a representação do bloco em eventuais negociações com a Rússia.