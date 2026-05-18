Merkel diz que mediação de Trump é insuficiente.
Merkel diz que mediação de Trump é insuficiente. EPA / FILIP SINGER
Internacional

Merkel recusa ser enviada da UE e critica falta de diálogo com a Rússia

Antiga chanceler alemã diz que Europa não está “a aproveitar suficientemente o seu potencial diplomático” para pôr fim à guerra na Ucrânia, referindo que contacto de Trump com a Rússia é insuficiente.
Ana Meireles
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