Marine Le Pen lança campanha com promessa de restaurar a ordem e a confiança

A líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen, que lidera as sondagens para as presidenciais do próximo ano, lançou este domingo oficialmente a sua campanha, dizendo ser a mais apta para lidar com o que chama de crises crescentes no país e prometendo restaurar a ordem e a confiança.

“Não estamos a viver o fim do mundo, mas o fim de um mundo, o mundo deles”, disse a líder parlamentar do Reagrupamento Nacional, referindo-se aos seus adversários. “Nós dizemos: ‘As coisas eram boas antes, serão melhores amanhã!’”, prosseguiu Le Pen, procurando transmitir optimismo, e fazendo do “Renascimento” nacional o tema central do seu discurso.

Sem surpresa, Le Pen prometeu uma postura rigorosa em relação à imigração, comprometendo-se a restabelecer o controlo nas fronteiras, a expulsar automaticamente os criminosos estrangeiros, enquanto que em termos económicos disse que irá apostar na contenção de despesas, redução de impostos para as empresas, rejeitando ainda novos aumentos na idade da reforma.

Em relação à Europa, a candidata da extrema-direita não defendeu a saída da União Europeia, mas garantiu que irá reduzir a influência de Bruxelas em França, começando pelo restaurar do controlo de fronteiras e das leis do país e evitar o envolvimento de Paris em guerra no estrangeiro.

Este foi o culminar do congresso deste fim de semana do Reagrupamento Nacional, com Jordan Bardella a ser reeleito presidente do partido e a ser apresentado como a escolha de Le Pen para o cargo de primeiro-ministro.