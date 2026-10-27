Manifestantes invadem estação televisiva pró-Vucic na Sérvia e pedem a prisão do editor

Manifestantes invadiram uma estação de televisão sérvia que apoia o ex-presidente Aleksandar Vucic na noite de segunda-feira, 26 de outubro, interrompendo a transmissão para exigir a detenção do editor.

Paralelamente, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para a segunda noite de celebrações pós-eleitorais.

Vucic, que estava no poder há 14 anos e havia sido ministro da informação no governo de Slobodan Milosevic, perdeu uma eleição histórica no domingo para a Lista Estudantil da Sérvia, que surgiu de um movimento de protesto anticorrupção liderado por estudantes.