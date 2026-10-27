Manifestantes invadem estação televisiva pró-Vucic na Sérvia e pedem a prisão do editor
Manifestantes invadiram uma estação de televisão sérvia que apoia o ex-presidente Aleksandar Vucic na noite de segunda-feira, 26 de outubro, interrompendo a transmissão para exigir a detenção do editor.
Paralelamente, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para a segunda noite de celebrações pós-eleitorais.
Vucic, que estava no poder há 14 anos e havia sido ministro da informação no governo de Slobodan Milosevic, perdeu uma eleição histórica no domingo para a Lista Estudantil da Sérvia, que surgiu de um movimento de protesto anticorrupção liderado por estudantes.
Imagens em direto transmitidas pela Informer TV mostraram cerca de 30 pessoas a entrar na redação na noite de segunda-feira e a rodear o editor-chefe e proprietário, Dragan Vucicevic. "É assim na Sérvia livre" e "Onde está o Vucic agora?", gritavam alguns, havendo também pedidos para que Vucicevic fosse preso.
"Logo no primeiro dia de governo da Lista Estudantil, querem proibir os meios de comunicação social. Disseram tudo sobre si próprios e nada sobre nós", disse Vucicevic à Reuters.
Vucic classificou o incidente como um ataque à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa.
O movimento estudantil não tem um líder claro e os sérvios aguardam para ver quem será nomeado primeiro-ministro e para outros cargos importantes.
O principal candidato da lista eleitoral, o cardiologista Ilija Srdanovic, apelou à calma. "Pedimos que se mantenham calmos e dignos até ao final do processo eleitoral, tal como têm feito até agora", afirmou, num vídeo publicado na sua conta de Instagram. "Não recorram a qualquer forma de violência. A Lista Estudantil e o movimento estudantil incentivam-nos a isso", acrescentou.
A Associação Independente de Jornalistas da Sérvia afirmou em comunicado que esta terça-feira iria apresentar um pedido para revogar a licença de transmissão da Informer TV, alegando violações sistemáticas da lei e das obrigações de programação.
A Sérvia ficou em 104º lugar entre 180 países no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa de 2026, elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, a sua pior posição de sempre.