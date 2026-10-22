Vucic está no poder há 12 anos, primeiro como líder do governo e depois como presidente.
Vucic está no poder há 12 anos, primeiro como líder do governo e depois como presidente. Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
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P&R. Podem as eleições parlamentares na Sérvia ser o fim da era de Aleksandar Vucic?

Movimento dos estudantes que liderou os protestos dos últimos dois anos tem uma lista que, na sondagem mais recente, apresenta uma ligeira vantagem.
Ana Meireles
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