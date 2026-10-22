P&R. Podem as eleições parlamentares na Sérvia ser o fim da era de Aleksandar Vucic?

Que eleições e quando se realizam na Sérvia?Este domingo, os sérvios vão votar numas eleições parlamentares antecipadas, algo que está longe de ser inédito no país - desde 1992, o país teve apenas três eleições agendadas, em comparação com dez antecipadas. O que levou à sua realização?Esta eleição surge após dois anos de protestos liderados por estudantes, que foram espoletados pelo desabamento de uma cobertura renovada na estação ferroviária de Novi Sad, em novembro de 2024, causando a morte a 16 pessoas e que se tornou num símbolo da corrupção e incompetência do governo. Nestes dois anos, os manifestantes pediram eleições antecipadas, mas só em setembro deste ano é que o presidente Aleksandar Vucic acedeu, convocando uma ida antecipada às urnas para 25 de outubro (estava prevista para dezembro de 2027). Vucic anunciou ainda a sua demissão de presidente para poder candidatar-se a primeiro-ministro. O que levou o presidente a tomar esta decisão?Para Ekaterina Kurbangaleeva, investigadora visitante do Centro de Análise de Políticas Europeias (CEPA), “quase dois anos de protestos contra a corrupção e a incompetência do governo de Vucic podem tê-lo forçado a agir, mas a convocação de eleições antecipadas é uma manobra que já utilizou com sucesso anteriormente”, mantendo o controlo ou até alargando o número de lugares no parlamento. O agora ex-presidente “aposta no facto de que os seus adversários terão dificuldade em converter o apoio que recebem nas ruas num resultado equivalente nas urnas”, refere a mesma especialista. A juntar a isto há ainda a questão de que Vucic pretender regressar ao cargo de primeiro-ministro (que já exerceu entre 2014 e 2017) para se manter no poder - sendo o cabeça de lista do Partido Progressista Sérvio (SNS) - , já que a Constituição não lhe permite candidatar-se à presidência pela terceira vez (exercia o cargo desde 2017). O que Vucic tem a seu favor e contra nestas eleições?A seu favor, o ex-presidente tem a sua popularidade pessoal junto dos sérvios, a experiência política da sua equipa e um aparelho burocrático (que domina) bem oleado, com Kurbangaleeva a notar que “as eleições exigem um imenso esforço organizacional - algo que o seu grupo tem mais experiência em realizar -, bem como um conhecimento profundo das lacunas no sistema eleitoral”. Por outro lado, a já longa permanência no poder resulta num certo cansaço dos sérvios em relação a Vucic, o que vem acompanhado de uma insatisfação relativamente ao atual sistema político. Ciente disso, anunciou que pretende fazer mudanças, como “emagrecer” o governo dos atuais 31 ministros para 12. “Até os especialistas alinhados com o partido no poder descrevem as eleições como marcadas por um elevado grau de incerteza. No dia 25 de outubro, os eleitores sérvios vão dizer se estão prontos para virar a página e dar as boas-vindas a uma nova geração de líderes políticos na Assembleia Nacional, ou se a era de Vucic ainda não chegou ao fim”, resume a investigadora do CEPA. Quais são os seus adversários?O maior adversário saiu do movimento de protesto dando origem à Lista Estudantil-Os estudantes estão a ganhar, que já mostrou que também tem apoio eleitoral - em março, nas eleições em dez cidades, Vucic venceu em todas, mas as listas apoiadas pelos estudantes ficaram sempre em segundo, algumas por uma margem muito curta. A lista dos estudantes que agora vai a votos apresenta nomes respeitados, mas sem experiência governativa, como Ilija Srdanovic, médico e professor universitário que encabeça a lista, o dramaturgo Zeljko Hubac ou Dejan Soskic, antigo governador do Banco da Sérvia. Intencionalmente, não há candidatos estudantes. E quanto à oposição tradicional?A oposição tradicional está dividida em dois grandes grupos, que em conjunto, viram a sua popularidade descer de cerca de 30% para 10% a 15% desde a última eleição, em grande parte devido ao surgimento da Lista Estudantil. A Sérvia Europeia, aliança onde milita Dragan Djilas, ex-autarca de Belgrado e antigo líder da oposição, poderá não conseguir os 3% necessários para entrar no parlamento. “No campo da oposição nacionalista de direita, surgiram divergências e escândalos. Branimir Nestorovi retirou inesperadamente o seu partido, Nós, o Poder do Povo, da disputa eleitoral, no meio de alegações de influência russa. Isto aumenta a incerteza quanto às suas perspectivas eleitorais, tanto mais que o SNS deverá conquistar a maior parte dos votos nacionalistas e pró-Rússia”, apontam Goran Buldioski e Engjellushe Morina, do Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR). O que dizem as sondagens?Os estudos de opinião mais recentes indicam que estas eleições serão bastante renhidas. Uma sondagem da NSPM, publicada na terça-feira, dá à Lista Estudantil 44,4% das intenções de voto, mais 1,7 pontos que o SNS. De notar ainda que uma sondagem da CRTA, publicada a 15 de julho, marcou a primeira vez, desde 1 de julho de 2010, que o SNS não ocupou o primeiro lugar num estudo de opinião nacional.Como decorreu a campanha?A campanha ficou marcada pela denúncia de várias irregularidades e condições desiguais entre a lista do SNS e as restantes, com os observadores destacados para as eleições a manifestarem preocupações sobre a idoneidade da votação. .Sérvia prepara-se para eleições legislativas antecipadas que vão por Vucic à prova.Um ano após a tragédia de Novi Sad, estudantes sérvios continuam a protestar