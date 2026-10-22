Vucic está no poder há 12 anos, primeiro como líder do governo e depois como presidente. Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA

Internacional

P&R. Podem as eleições parlamentares na Sérvia ser o fim da era de Aleksandar Vucic?

Movimento dos estudantes que liderou os protestos dos últimos dois anos tem uma lista que, na sondagem mais recente, apresenta uma ligeira vantagem.