Péter Magyar é o novo primeiro-ministro húngaro.
Péter Magyar é o novo primeiro-ministro húngaro.FOTO: EPA/Tibor Illyes
Internacional

Magyar vai esta semana a Bruxelas para discutir fundos

Para conseguir recuperar o dinheiro suspenso pela UE, a Hungria precisa de desenvolver rapidamente uma série de reformas exigidas por Bruxelas.
Ana Meireles
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