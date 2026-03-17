Starmer recebeu Zelensky e Rutte em Downing Street.
Starmer recebeu Zelensky e Rutte em Downing Street.DAVID CLIFF / EPA
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Londres e Kiev criam parceria para fabricar e vender drones

Starmer garantiu a Zelensky que a guerra no Irão não desviará as atenções da Ucrânia. Acordo entre os dois países inclui a criação de um centro de IA em solo ucraniano.
Ana Meireles
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