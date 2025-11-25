Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Riade, capital do Reino saudita.
Riade, capital do Reino saudita. Saudi Photos Hub
Internacional

Leoa na economia, Arábia Saudita ainda gatinha enquanto destino turístico

Com muitos milhões de dólares a entrar no setor nos últimos anos, sauditas terão que acelerar projetos, flexibilizar cultura local e, acima de tudo, melhorar imagem no exterior para atrair visitantes.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Economia
Turismo
Arábia Saudita
