Cristiano Ronaldo vai ser recebido por Donald Trump na Casa Branca

Com Portugal apurado para o Mundial do próximo ano, Cristiano Ronaldo vai esta terça-feira, 18 de novembro, ser recebido, na Casa Branca, por Donald Trump, presidente dos EUA, um dos países que recebe a competição. A presença do capitão da seleção em Washington foi avançada por Jake Traylor, correspondente da MSNOW (antiga MSNBC) na Casa Branca, citando três fontes oficiais.Cristiano Ronaldo, jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, vai estar com Donald Trump no mesmo dia em que o presidente norte-americano recebe Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro saudita, adianta ainda Jake Traylor. .O regresso de Cristiano Ronaldo aos EUA acontece depois de ter elogiado Donald Trump na recente entrevista que deu ao jornalista britânico Piers Morgan, na qual expressou admiração pelo presidente norte-americano e admitiu que gostava de o conhecer. "Espero poder conversar com ele um dia. Acho que consegue fazer as coisas acontecerem, e eu respeito pessoas assim. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo", disse, na altura, o internacional português.Ronaldo, recorde-se, autografou a camisola da seleção, dada por António Costa, presidente do Conselho Europeu, ao presidente dos EUA, por ocasião da reunião do G7, em junho. "Para o Presidente Donald J. Trump. A jogar pela paz”, lia-se na camisola. . Agora, os dois vão estar lado a lado na Casa Branca, num encontro que deverá ocorrer por volta das 16h00 (hora em Lisboa).A ida do capitão da equipa comandada por Roberto Martinez a Washington marca o regresso de Cristiano Ronaldo aos EUA depois de a norte-americana Kathryn Mayorga o ter acusado, em 2017, de a ter violado num hotel em Las Vegas, em 2009, um caso que foi divulgado pelo Der Spiegel, tendo como base documentos obtidos na plataforma digital 'Football Leaks'. Um tribunal dos EUA acabou por rejeitar um recurso de Mayorga, que pedia uma indemnização de 25 milhões de dólares ao internacional português..Ronaldo explica ausência no funeral de Diogo Jota e diz que gostaria de ter uma "boa conversa" com Trump.Portugal no Mundial2026, após golear Arménia. Federação tenta libertar Ronaldo do castigo para a estreia