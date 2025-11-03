Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFoto: Ivan Del Val
Ausência no funeral de Diogo Jota e casamento com Georgina em destaque na entrevista "mais pessoal" de Ronaldo

A conversa com o jornalista inglês Piers Morgan é descrita como a "mais pessoal e reveladora" da vida do internacional português.
David Pereira
A ausência no funeral de Diogo Jota, os preparativos para o casamento com Georgina Rodríguez e os planos para o fim da carreira são alguns dos temas quentes da entrevista do jornalista inglês Piers Morgan a Cristiano Ronaldo, segundo os teasers divulgados nas redes sociais.

A conversa entre os dois é descrita como a "mais pessoal e reveladora" da vida do internacional português.

Sobre a Diogo Jota, CR7 afirmou que o seu companheiro de seleção morto em julho num acidente de viação "era um de nós" e assumiu ter "duas coisas" a dizer sobre a sua ausência nas cerimónias fúnebres.

Ronaldo também vai revelar o momento em que percebeu que Georgina era a mulher da sua vida e abordar temas como as críticas de Wayne Rooney, seu antigo companheiro de equipa no Manchester United, e a camisola assinada por si que Marcelo Rebelo de Sousa deu a Trump onde se podia ler: "Jogando pela paz."

A primeira parte da entrevista será publicada esta terça-feira, às 14:00 (hora de Lisboa).

No final de 2022, Ronaldo concedeu uma entrevista explosiva ao mesmo jornalista, uma conversa que se revelou decisiva para a sua saída do Manchester United.

Entrevista
Cristiano Ronaldo
Piers Morgan

