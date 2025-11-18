Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump recebeu MBS na Casa Branca com pompa e circunstância.
Trump recebeu MBS na Casa Branca com pompa e circunstância.EPA/ANNA ROSE LAYDEN / POOL
Internacional

Trump defende príncipe saudita após questão sobre assassinato de Khashoggi

Presidente elogiou trabalho do “amigo” MBS “em matéria de direitos humanos” e quando houve uma pergunta sobre o jornalista assassinado em 2018 disse que “coisas acontecem”.
Susana Salvador
